Le OnePlus V Fold et le OnePlus V Flip pourraient être les prochains rivaux de Samsung

Apparemment (et de manière quelque peu surprenante) stoppée dans son élan par le succès de la famille d’iPhone 14 « conventionnels » d’Apple, la croissance du marché mondial des appareils pliables devrait rebondir en 2023 grâce notamment à de multiples nouvelles marques de smartphones qui entrent dans la partie pour donner du fil à retordre à Samsung, Huawei et OPPO.

Aux côtés de Google, OnePlus est probablement le plus grand nom de l’industrie mobile susceptible de se lancer dans le marché du smartphone pliable tôt ou tard, et bien qu’il y ait encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les premières alternatives de la marque aux populaires gammes Galaxy Z Flip et Z Fold, un détail clé semble être sorti.

D’après Mukul Sharma, un informateur Twitter de plus en plus fiable et prolifique portant le pseudonyme @stufflistings, les noms OnePlus V Fold et OnePlus V Flip ont récemment été déposés comme marque déposée, ce qui peut ou non signifier exactement ce que vous pensez.

OnePlus V Fold

OnePlus V Flip

monikers have already been trademarked by the brand.

The internal testing of (at least) one of these has begun in several regions, including Europe, as per my source.#OnePlus #OnePlusVFold #OnePlusVFlip pic.twitter.com/f3jMgoQ89x — Mukul Sharma (@stufflistings) January 29, 2023

En effet, les entreprises technologiques ne finissent pas toujours par utiliser tout ce qu’elles déposent à des fins de marketing, et même lorsqu’elles le font, il est impossible de prédire la date de sortie d’un produit en se basant sur la date d’enregistrement d’une marque.

Tout cela étant dit, il est clair que OnePlus envisage au moins la possibilité de sortir des Galaxy Z Fold et Z Flip rivaux directs avec des noms analogues à un moment donné dans le futur, ce qui est suffisant pour nous faire rêver.

Les tests internes ont démarré

Sans surprise, Sharma va un peu plus loin, affirmant que les « tests internes de (au moins) un » de ces deux produits ont démarré dans « plusieurs régions, y compris l’Europe » et que les deux « smartphones pliables conventionnels et à clapet » pourraient sortir de OnePlus dans un « proche avenir ».

Il reste à voir exactement à quel point ce sera « proche », mais pour ce que ça vaut, le début des « tests internes » ne signifie probablement pas une annonce pour le OnePlus V Fold ou le OnePlus V Flip le 7 février aux côtés de la version mondiale du fleuron OnePlus 11, les OnePlus Buds Pro 2, le OnePlus 11R à l’apparence peut-être très familière, et la OnePlus Pad, première du genre.