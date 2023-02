Voici le premier clavier mécanique de OnePlus et il est alléchant

OnePlus lance quelque chose d’un peu différent avec son clavier mécanique développé en partenariat avec Keychron, qui fabrique certains des meilleurs claviers du marché.

Le OnePlus Keyboard 81 Pro est doté de touches uniques Marble-mallow, qui mettent l’accent sur le confort, la fonctionnalité et la durabilité, tout en permettant des performances élevées et un style haut de gamme. Ses touches sont dérivées d’un matériau thermoplastique, ce qui leur permet d’avoir un rebond doux sur les mains, précise la marque.

Le OnePlus Keyboard 81 Pro est doté d’un châssis en aluminium CNC avec une finition mate. Les signatures de design sur le clavier comprennent son curseur d’alerte, qui est inspiré des smartphones OnePlus, la touche Esc, qui a été réalisée en rouge OnePlus, et le bouton rotatif, qui peut être utilisé dans une fonction traditionnelle ou personnalisé selon vos préférences.

Le clavier est le premier produit commercial de la marque à sortir à l’international de son initiative OnePlus Featuring, qui permet aux fans et aux passionnés d’investir et de participer au développement et à la sortie de nouveaux produits OnePlus. Jusqu’à présent, le premier clavier OnePlus compte près de 4 000 backers, et il est toujours possible de devenir un investisseur dans le programme.

Les touches uniques et adaptables du clavier OnePlus 81 Pro sont une caractéristique principale issue de cette collaboration entre la marque et la communauté. Le clavier comprend un double joint, qui aide à minimiser le son et à maximiser le confort pour les utilisateurs. OnePlus a également travaillé avec la marque de clavier Keychron pour s’assurer que le clavier peut être bien mappé sur plusieurs systèmes d’exploitation, notamment macOS, Windows, Linux et Android OS.

Des informations disponibles dans les semaines à venir

Le OnePlus Keyboard 81 Pro est également compatible avec divers firmwares personnalisables et open source tels que QMK et VIA. Il existe également une fonction intégrée de remplacement à chaud qui vous permet de changer facilement les fonctions des touches selon vos préférences.

Les détails sur les prix et la disponibilité du clavier OnePlus Featuring 81 Pro seront disponibles dans les semaines à venir.