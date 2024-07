Accueil » OnePlus Nord 4 et OnePlus Pad 2 en vedette lors de l’événement de Milan le 16 juillet

OnePlus a récemment annoncé son événement de lancement estival qui se tiendra le 16 juillet à Milan, en Italie. À cette occasion, la marque a confirmé la présentation de plusieurs nouveaux appareils, dont un smartphone OnePlus Nord tant attendu.

Le slogan utilisé par OnePlus sur les réseaux sociaux pour annoncer l’événement indique « Our metal band lineup » avant de mentionner chaque appareil. Ce slogan fait plus que référence au fait que le Nord 4 sera doté d’une coque unibody entièrement en métal. Il s’agira du seul smartphone 5G du marché doté d’une telle coque.

Lors de cet événement, OnePlus dévoilera :

OnePlus Nord 4 : Un smartphone avec un design unibody en métal.

: Un smartphone avec un design unibody en métal. OnePlus Pad 2 : Une nouvelle tablette phare axée sur la productivité.

: Une nouvelle tablette phare axée sur la productivité. OnePlus Nord Buds 3 Pro : Une paire d’écouteurs abordables.

: Une paire d’écouteurs abordables. OnePlus Watch 2R : Une montre connectée légère sous Wear OS.

OnePlus a précisé qu’elle fournirait plus de détails sur ces produits dans les jours à venir.

Fuite sur le OnePlus Nord 4

Une fuite récente a révélé le design du OnePlus Nord 4, distinct du modèle Ace 3V disponible en Chine. Il devrait être équipé d’un écran AMOLED 2.8D incurvé de 6,74 pouces avec une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, on retrouverait le Snapdragon 7+ Gen 3 SoC, un système de refroidissement VC de 9140 mm², une caméra principale de 50 mégapixels avec capteur Sony IMX882 et support OIS, ainsi qu’une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels, un slider d’alerte et une batterie de 5 500 mAh avec une charge rapide SuperVOOC de 100 W.

Détails sur la OnePlus Watch 2R

La OnePlus Watch 2R, alimentée par Wear OS, présenterait un design analogue à la version chinoise de la OnePlus Watch 2 avec un boîtier en alliage d’aluminium, mais avec des spécifications réduites comme l’absence de support eSIM et NFC.

Spécifications de la OnePlus Pad 2

La OnePlus Pad 2 devrait partager des caractéristiques analogues à la OnePlus Pad Pro, introduite en Chine. On peut s’attendre à un écran IPS 3K de 12,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un Snapdragon 8 Gen 3, une caméra arrière de 13 mégapixels avec flash LED, une caméra frontale de 8 mégapixels, un clavier tactile intelligent et une batterie de 9 500 mAh avec une charge rapide SUPERVOOC de 67 W.

L’événement de lancement estival de OnePlus débutera à 15 heures, et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la marque.