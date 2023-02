Comment regarder l’événement de Google sur la recherche et l’intelligence artificielle ?

Dans la foulée de l’événement organisé par Microsoft mardi, au cours duquel l’entreprise a présenté une version du navigateur Edge et du moteur de recherche Bing alimentée par ChatGPT, Google met la dernière main aux préparatifs de son propre événement consacré à l’IA, qui se tiendra ce mercredi à Paris et au cours duquel devrait être présenté Bard, son chatbot d’IA générative récemment dévoilé.

C’est clairement la semaine placée sous le signe de l’intelligence artificielle (IA) ! La société omniprésente dans les recherches en ligne sur le Web, Google, est sur le point de révéler comment elle utilisera l’IA pour vous aider à trouver ce que vous cherchez d’une manière plus « naturelle et intuitive ».

Google a utilisé l’IA et des modèles d’apprentissage automatique pour réaliser des choses comme la suppression d’objets indésirables sur vos photos avec la Gomme magique et la création d’indications étape par étape dans Street View de Google Maps. De manière plus expérimentale, Google a utilisé l’IA pour vous permettre de générer des images à partir de texte et de comprendre les notes griffonnées des médecins.

Cette semaine, Google a annoncé qu’elle travaillait sur un système d’IA conversationnelle appelé Bard, qui est alimenté par son modèle interne d’IA LaMDA. Fort de ses nombreuses années de recherche sur l’IA, Google semble prêt à s’attaquer à des systèmes d’IA comme DALL-E et, surtout, ChatGPT d’OpenAI.

Comme indiqué précédemment, la date de l’événement de Google arrive juste après l’annonce du nouveau Bing de Microsoft, qui s’appuie sur ChatGPT pour alimenter le robot d’IA qui transforme les recherches en conversations par chat et qui peut déjà être testé en direct.

Quand aura lieu l’événement de Google consacré à la recherche et à l’IA ?

Google travaille sur Bard depuis un certain temps, mais il semble que l’agitation autour de ChatGPT l’ait incité à mettre enfin son chatbot sous les projecteurs. Tous les regards seront tournés vers Paris aujourd’hui pour voir comment l’entreprise prévoit d’utiliser Bard pour dynamiser les outils Google tels que Recherche et Maps, entre autres.

« Google presents: Live from Paris », l’événement de la société concernant son moteur de recherche et sa nouvelle technologie d’IA, aura lieu ce mercredi 8 février à 14 h 30, heure de Paris.

Comment puis-je regarder l’événement Google ?

Vous pouvez suivre l’événement en direct soit depuis le lecteur vidéo intégré ci-dessous, soit en vous rendant sur la chaîne YouTube de Google, qui diffusera le même flux.