Bing peut-il remplacer Google comme première application de recherche ?

Google devrait se méfier ! Comme annoncé plus tôt dans la matinée, Microsoft a annoncé l’intégration de son moteur de recherche Bing et de son navigateur Web Edge avec la superstar de l’IA dont tout le monde parle, ChatGPT. Microsoft investit des milliards dans OpenAI, le développeur de ChatGPT, et il est donc logique que le moteur de recherche et le navigateur Web de Microsoft soient les premiers à ajouter l’expérience d’IA conversationnelle à ses applications mobiles.

Alors que Bing détient actuellement environ 9 % du marché de la recherche en ligne, Microsoft prévoit de générer 2 milliards de dollars de recettes publicitaires supplémentaires pour chaque point de pourcentage de part de marché supplémentaire. Au quatrième trimestre 2022, Google Recherche a généré des recettes de 42,6 milliards de dollars, contre « seulement » 3,2 milliards de dollars pour les recettes publicitaires de Microsoft liées aux recherches et aux actualités. C’est un écart que Microsoft espère combler et plus encore.

Lors d’un point de presse au siège de Microsoft à Redmond, le PDG Satya Nadella a déclaré : « Cette technologie va remodeler à peu près toutes les catégories de logiciels ». ChatGPT est disponible sur le site Web de Bing pour un nombre limité d’utilisateurs et sera prêt pour les utilisateurs mobiles depuis l’application Bing dans les semaines à venir. Mais avant que vous ne soyez trop excité, pendant la « phase d’aperçu limité », seules les requêtes prédéfinies seront autorisées. À une date ultérieure, il sera possible de répondre à des questions de forme libre.

Pour obtenir l’application Bing avec intégration de ChatGPT, vous devez d’abord cliquer sur ce lien pour vous inscrire sur une liste d’attente. Vous pouvez prendre de l’avance en faisant des applications Microsoft le choix par défaut sur votre PC et en scannant un QR code pour installer la nouvelle application Bing sur votre smartphone.

Bing utilisera le modèle Prometheus

Bing utilisera le modèle Prometheus, le plus puissant d’OpenAI, qui utilisera les données Web en temps réel de Bing. Cela signifie que le chatbot de Bing sera capable de donner des réponses basées sur des événements actuels plutôt que d’afficher des réponses limitées aux données de 2021. Et avec ChatGPT, les utilisateurs de Bing pourront obtenir un résumé des articles qu’ils lisent, composer des e-mails et les traduire pour atteindre davantage de lecteurs. Microsoft prévient que ChatGPT, comme la plupart des chatbots IA, est susceptible de donner des informations incorrectes qu’il qualifie d’hallucinations. L’entreprise affirme qu’un retour d’information plus important de la part des utilisateurs permettra de réduire les erreurs.

Tous les analystes ne considèrent pas l’initiative de Microsoft comme un grand pas en avant pour les consommateurs. Jason Wong, analyste chez Gartner, a déclaré que le « partenariat de Microsoft avec OpenAI est plus pertinent pour ses clients professionnels ». Malgré cela, Wong a déclaré que Microsoft pourrait offrir des « opportunités perturbatrices » dans les entreprises grand public également. L’analyste a déclaré : « À l’exception des jeux, Microsoft n’a pas été un leader dans les technologies grand public clés, telles que la recherche, le mobile et les réseaux sociaux ».

Microsoft affirme que le Bing piloté par l’IA ne se contentera plus de diffuser des liens. Au lieu de cela, il donnera aux utilisateurs des réponses claires dans un langage simple combinant des réponses que Bing a trouvées sur le Web et à partir de sa collection de données. Sur le navigateur Web Edge, ChatGPT pourrait être utilisé pour aider les utilisateurs à comprendre des documents longs et complexes.

Google ne veut pas perdre trop de temps

Google ne souhaite pas être distancé dans l’ère de l’IA conversationnelle, en annonçant ce lundi Bard. Sundar Pichai, PDG de Google, a écrit que l’IA est « la technologie la plus profonde sur laquelle nous travaillons aujourd’hui. L’IA aide les personnes, les entreprises et les communautés à libérer leur potentiel ».

ChatGPT a été prévu en décembre dernier pour remplacer Google dans quelques années. Il semble maintenant possible que cela se produise plus tôt que prévu. Le chatbot peut « écrire du code informatique, créer des essais complexes, décorer votre maison, trouver une idée marketing gagnante, et plus encore ». Les professionnels de l’enseignement s’inquiètent de voir les étudiants se tourner vers les chatbots IA pour rédiger leurs documents au lieu d’utiliser leur propre cerveau.

Outre la recherche Google, Microsoft s’attaque également à Google Chrome en ajoutant une barre latérale ChatGPT au navigateur Web Microsoft Edge.