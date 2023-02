Un brevet confirme que la fonction Face ID sous l’écran modifiera l’apparence de la Dynamic Island

Cette année, nous avons vu le plus grand écart entre des iPhone de même génération. Des écrans de qualité inférieure, des processeurs vieux d’un an et une encoche ont fait pâlir les iPhone 14 et iPhone 14 Plus classiques par rapport à leurs homologues haut de gamme iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

La plus grande nouveauté (et l’argument de vente) des nouveaux modèles d’iPhone ultra-premium est sans doute la Dynamic Island. La nouvelle découpe ne change pas seulement le design de l’encoche vieux de 5 ans, et introduit pour la première fois avec l’iPhone X. Mais, il ouvre également la voie à une nouvelle façon de faire du multitâche, un aspect avec lequel l’iPhone a historiquement eu du mal.

Cependant, il semble que le nouveau design pourrait disparaître très bientôt. Un brevet, d’abord repéré par Patently Apple dans un article qui a ensuite été couvert par 9to5Mac, donne un aperçu de la façon dont Apple va gérer la Dynamic Island dans un proche avenir.

Selon le brevet, Apple travaille sur un moyen de mettre en œuvre Face ID sous l’écran, grâce à une technologie qui pourrait permettre l’activation et la désactivation sélective de pixels individuels.

En substance, la partie de l’écran située immédiatement au-dessus des capteurs Face ID sera opaque dans des circonstances normales et partiellement transparentes lorsque la saisie d’informations biométriques sera nécessaire.

Pour l’iPhone 16 ?

Il convient de noter que les capteurs Face ID ne représentent qu’une partie de la Dynamic Island. La découpe de la caméra est là pour perdurer pour l’instant. Cela signifie que dès 2024, l’iPhone 16 pourrait présenter une version plus petite de l’actuelle Dynamic Island, tout comme l’iPhone 13 Pro a introduit une encoche plus petite.

Il va sans dire que l’objectif ultime d’Apple est un iPhone avec un écran bord à bord sans discontinuité. Nous ne sommes pas entièrement certains du temps qu’il faudra pour qu’un tel appareil se matérialise. Même maintenant, certains fabricants expérimentent des caméras frontales sous l’écran, avec plus ou moins de succès.