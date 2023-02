Les puces du Pixel 8 seront produites par Samsung : un SoC Exynos ?

by

by

Samsung a répondu aux critiques avec le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ce chipset représente un saut gigantesque pour Samsung, améliorant de manière drastique les capacités de sa puce. Le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy peut améliorer les performances multitâches.

Selon l’article de GizChina, il utilise 4 cœurs haut de gamme, offrant une expérience fluide, contrairement à l’interface un peu lente des appareils Xiaomi 13. L’une des différences les plus notables entre le Snapdragon 8 Gen 2 et la puce Exynos est l’autonomie de la batterie. La première est bien optimisée et conçue stratégiquement pour améliorer son efficacité. En outre, la prise en charge de la caméra est également meilleure. Le Snapdragon 8 Gen 2 est connu pour aider les utilisateurs à prendre des photos exceptionnelles, même dans des conditions de faible luminosité.

Les performances vidéo stabilisées seraient également un pas en avant. Le chipset Snapdragon 8 Gen 2 permet également d’obtenir un smartphone plus sécurisé. Les algorithmes de sécurité améliorés sont un atout pour tout utilisateur qui stocke des données importantes sur son appareil. Il inclut également la prise en charge des paiements EMVCo, afin que les utilisateurs puissent choisir parmi un large éventail de magasins.

Alors que la série Pixel n’est pas en reste en matière de performances matérielles, avec l’aide du processeur Exynos conçu par Samsung, on s’est demandé pourquoi ils n’ont pas encore été aussi puissants dans les jeux et les benchmarks que certains autres smartphones phares sur le marché.

Cependant, de récents rapports suggèrent que Samsung est en train de se réorganiser en interne pour passer au processeur Exynos et est actuellement en collaboration avec Qualcomm. On ne sait pas quand ces changements entreront en vigueur, mais on espère que le nouveau processeur contribuera à améliorer l’expérience utilisateur de la série Pixel.

Parfait pour le Tensor G3

S’ils ont été satisfaisants en termes d’autonomie et d’autres fonctions, les Pixel n’ont pas encore « épaté » les potentiels acheteurs par leurs capacités de performance. Google semble également se concentrer sur la personnalisation du processeur au-delà des capacités fournies par Samsung. Tensor G1, Tensor G2, et le prochain Tensor G3 ont tous des composants supplémentaires et des améliorations incorporées par Google, selon 9to5Google. Reste à savoir si le passage de Samsung au processeur Exynos fera une différence significative pour la série Pixel.

Mais, il est certain que cela fournira plus d’options à Google lors de la conception de la série Pixel et de leurs processeurs, permettant la possibilité d’une augmentation des performances et d’autres fonctionnalités qui pourraient encore améliorer l’expérience utilisateur.