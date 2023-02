Le Nothing Phone (2) devrait arriver sur le marché en 2023 avec des fonctionnalités et des logiciels avancés qui le distingueront du modèle de première génération. Peu d’informations sur la prochaine génération de Nothing Phone ont été publiées, si ce n’est que son orientation logicielle sera son principal argument de vente.

Cependant, on peut déduire des commentaires de Pei Yu, fondateur de Nothing, qu’il sera toujours compatible avec le Nothing Phone original et certaines de ses caractéristiques. Le Nothing Phone a été loué pour son design simpliste, apportant un appareil exempt de distractions et du « bruit » inutile du smartphone moderne.

Selon l’article de GizChina, le futur Nothing Phone (2) suivra un design analogue tout en introduisant des fonctionnalités innovantes qui n’ont pas encore été vues dans d’autres modèles de smartphones.

Nothing a déjà publié des déclarations concernant son intention de passer d’un développement traditionnel axé sur le matériel à un développement axé sur le logiciel. Ces nouveaux projets seront probablement visibles sur le Nothing Phone (2), qui deviendra le point central de leur développement, comme l’explique un article de ITHome.

Bien que Nothing Phone (2) soit sorti récemment, il n’est pas considéré comme le produit phare de la société au même titre que le smartphone original. Ce n’est un secret pour personne que les puces des technologies mobiles sont devenues de plus en plus puissantes au cours des dernières années.

La différence entre un flagship et une version améliorée : Nothing Phone

C’est pourquoi Nothing devrait éviter de qualifier le Nothing Phone (2) de flagship. Cela pourrait donner l’impression que le Nothing Phone (1) est un appareil phare moins performant que son successeur plus avancé.

Ce serait rendre un mauvais service au produit phare, fiable et impressionnant, de Nothing Phone (1). La société a décidé de décrire le nouveau Nothing Phone (2) comme un appareil premium plus avancé plutôt que comme un flagship.

Cette distinction rend mieux compte de la place du Phone (2) en tant que version améliorée du Phone (1) original. Malgré les différences entre les deux produits, ils partagent tous deux le titre d’appareils de premier ordre de Nothing.