WhatsApp vous permet désormais de publier des statuts vocaux

Les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp Status ont commencé à être déployées pour les utilisateurs d’Android et d’iOS dans le monde entier et devraient atteindre tout le monde dans les semaines à venir.

Ensuite, il y a le nouveau paramètre de confidentialité pour les statuts, qui vous permet de sélectionner le public par statut , vous offrant ainsi plus de flexibilité. Lorsque vous partagez un statut, vous avez la possibilité d’inclure ou d’exclure certaines personnes en fonction de vos besoins. Les paramètres les plus récents sont définis par défaut, mais vous pouvez toujours les modifier.

Cela s’ajoute à la possibilité de partager des textes en tant que statut, en plus des photos et des vidéos. WhatsApp affichera également des aperçus complets des liens lors du partage de ces derniers afin de permettre aux utilisateurs d’avoir un meilleur contexte de ce qui est partagé.

WhatsApp a introduit un tas de nouvelles fonctionnalités pour les Status, sa version des Stories qui disparaissent, comme Snap Stories et Instagram Stories. La plus importante d’entre elles est la possibilité de poster des notes vocales en tant que Status, quelque chose que WhatsApp teste depuis un certain temps déjà.