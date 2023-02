Voici le nouveau Poco X5 5G avec son écran AMOLED de 6,67 pouces à 299 euros

La version 8 Go + 256 Go du POCO X5 5G bénéficie d’une offre lancement sur les sites de la marque avec une POCO Watch (89,99 €) et un bracelet POCO Watch (14,99 €) offerts pour l’achat du smartphone.

Le smartphone a une épaisseur de seulement 7,98 mm, fonctionne sous Android 12 avec MIUI 13 dessus, dispose d’une caméra arrière de 48 mégapixels avec la caméra ultra-large de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, a un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté et loge une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec le support de la charge rapide de 33W.