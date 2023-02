Musk annonce un programme de partage de publicités sur Twitter pour les créateurs

Elon Musk, PDG de Twitter, a annoncé son intention de partager les revenus avec les créateurs pour les publicités qui apparaissent en réponse à leurs tweets. Il n’a pas donné de détails concrets sur la manière dont le système de partage des revenus fonctionnera. On ne sait pas s’il y aura des niveaux de partage des revenus qui garantiront une part plus importante en fonction du nombre d’abonnés, ou si le paiement variera en fonction de la situation géographique du créateur.

Musk a déjà fait des déclarations audacieuses sur la transformation de Twitter en une plateforme viable pour les créateurs de contenu. Qu’il s’agisse d’autoriser des téléchargements de vidéos plus longs et de meilleure résolution ou d’explorer des paiements plus importants que ceux de YouTube et TikTok, Musk veut que l’argent coule à flots. « Voyons ce qui se passe lorsque Twitter propose de bonnes vidéos avec une rémunération plus élevée pour les créateurs », a-t-il affirmé en novembre de l’année dernière.

Cependant, le nouveau PDG de l’entreprise a récemment eu du mal à retenir les annonceurs sur Twitter, notamment en raison de sa personnalité changeante et des décisions controversées qu’il a prises en matière de produits. Twitter a même annoncé son intention de faire payer son API et a évité le développement de clients tiers.

Twitter’s legacy Blue Verified is unfortunately deeply corrupted, so will sunset in a few months — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023

Si le projet de partage des revenus publicitaires de Musk ressemble à une tentative désespérée d’attirer les créateurs et les annonceurs sur la plateforme, il y a une énorme réserve. Seuls les comptes abonnés au service Twitter Blue pourront bénéficier d’une réduction des revenus publicitaires. En un mot, si vous cherchez à gagner de l’argent grâce aux publicités de la section « réponse », vous devrez d’abord verser une somme de 8 euros par mois à l’entreprise.

Payez pour être payé

Musk a également précisé que les anciens comptes vérifiés devront s’abonner à Twitter Blue afin de conserver la coche bleue et de bénéficier d’une réduction des publicités apparaissant dans leur section de réponse. Il a précédemment déclaré qu’un abonnement à Twitter Blue sera obligatoire pour conserver la coche bleue convoitée après une période de grâce.

Let’s see what happens when Twitter offers good video with higher compensation for creators … — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022

« L’ancien système Twitter Blue Verified est malheureusement profondément corrompu, et sera donc désactivé dans quelques mois », a-t-il écrit en début de semaine. Cependant, l’annonce de Musk n’a pas vraiment gagné beaucoup de fans. De plus, elle laisse également présager que les publicités seront bientôt monnaie courante dans les réponses, ouvrant un tout nouvel univers pour les publicités de « spams » et en faisant un endroit encore moins désirable pour rechercher des interactions significatives avec les utilisateurs.