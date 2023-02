Les spécifications des Xiaomi Pad 6 et 6 Pro font surface

Xiaomi a présenté la Mi Pad 5 ainsi que la Mi Pad 5 Pro en 2021, et un plus grand modèle connu comme la Xiaomi Pad 5 Pro, qui est arrivée l’année dernière. Maintenant, les spécifications de la Xiaomi Pad 6 et de la Xiaomi Pad 6 Pro ont fait surface, grâce au populaire Digital Chat Station en Chine.

Selon la fuite, les deux tablettes seront dotées d’un écran d’environ de 11 pouces (2 880 x 1 800 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 ou 144 Hz, et le support de Dolby Vision et HDR10+. Il n’est pas clair si elle utilisera un écran LCD, analogue aux anciens modèles, ou si elle passera à un écran AMOLED.

Le Xiaomi Pad 6 pourrait être alimenté par le SoC Snapdragon 870, analogue à la Mi Pad 5 Pro et à la Xiaomi Pad 5 Pro, mais la Xiaomi Pad 6 Pro devrait passer au SoC Snapdragon 8+ Gen 1.

Nous pouvons nous attendre jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage pour les tablettes, et il pourrait conserver la charge rapide de 67 W, mais la capacité de la batterie et les spécifications de la caméra ne sont pas encore disponibles. Il semble que la société ne prévoit pas encore de lancer une version 5G de la tablette, selon la source.

Les Xiaomi Pad 6 et Pad 6 Pro devraient être introduits au cours du second trimestre 2023, soit un peu avant le mois de juin, même si la Xiaomi Pad 5 Pro n’a été introduite qu’au troisième trimestre de l’année dernière.