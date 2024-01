POCO X6 et X6 Pro : nouveaux flagships avec des caractéristiques de pointe

POCO X6 et X6 Pro : nouveaux flagships avec des caractéristiques de pointe

Le premier lancement de l’année de POCO, la série POCO X6, est arrivé et apporte de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. La série se compose de deux appareils, le POCO X6 et le POCO X6 Pro, destinés au marché du milieu et du haut de gamme. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les derniers appareils POCO.

Pour ceux qui l’ignorent, le POCO X6 est essentiellement un Redmi Note 13 Pro 5G rebaptisé, tandis que le POCO X6 Pro est un Redmi K70E rebaptisé.

Les deux smartphones sont dotés des mêmes écrans AMOLED de 6,67 pouces et 1,5K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un rapport d’aspect 20:9. La seule différence est que l’écran du X6 Pro est certifié Dolby Vision et est un écran HDR10+ avec une capacité de luminosité maximale de 1800 nits.

Sur le papier, vous ne devriez pas être en mesure de les distinguer, à moins de regarder du contenu HDR ou de sortir en plein soleil.

Le POCO X6 standard est équipé du chipset Snapdragon 7s Gen 2, tandis que le X6 Pro est équipé du Dimensity 8300 Ultra. Les performances du 7s Gen 2 sont assez analogues à celles du Snapdragon 7 Gen 1 de l’année précédente, voire légèrement inférieures. Vous disposez également d’une mémoire vive de 12 Go et d’un espace de stockage de 512 Go.

Des attentes sur la caméra

Les performances du Dimensity 8300 Ultra sur le Pro se situent quelque part entre le Snapdragon 8+ Gen 1 et le Snapdragon 8 Gen 2, du moins sur le papier. Ainsi, la série X6 étant une offre de milieu de gamme, la performance par centime est vraiment élevée ici.

Les POCO X6 et X6 Pro disposent tous deux de la même configuration de caméra : une caméra principale de 64 mégapixels, qui pourrait être le capteur ISOCELL GW3, avec prise en charge de l’OIS. La caméra secondaire est un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels, tandis que le troisième est un capteur macro de 2 mégapixels. Les performances de la caméra devraient être correctes.

Le POCO X6 est équipé d’une batterie de 5 100 mAh, capable de se charger à 33 W, tandis que le modèle Pro, plus haut de gamme, est équipé d’une batterie légèrement plus petite de 5 000 mAh, capable de se charger à 67 W. La vitesse de charge est l’un des points les plus importants du POCO X6. La vitesse de charge est l’une des principales différences entre les deux appareils.

Spécifications POCO X6 Pro POCO X6 Écran AMOLED 6.67 pouces 1.5k à 120 Hz avec HDR10+ et une luminosité maximale de 1 800 nits AMOLED 6.67 pouces 1.5k à 120 Hz avec HDR10+ et une luminosité maximale de 1 800 nits Processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Batterie et charge 5 000 mAh avec charge rapide de 90 W 5 100 mAh avec charge rapide de 33 W Caméras arrière 64 mégapixels large avec OIS

8 mégapixels ultra-large

2 mégapixels macro 64 mégapixels large avec OIS

8 mégapixels ultra-large

2 mégapixels macro Caméra frontale 16 mégapixels 16 mégapixels RAM + stockage 12 + 256 Go, 12 + 512 Go 8 + 256 Go, 12 + 256 Go, 12 + 512 Go Connectivité et sécurité 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB 2.0 Type-C, et capteur d’empreintes digitales intégré 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB 2.0 Type-C, et capteur d’empreintes digitales intégré Couleurs Noir, Jaune et Gris Noir, Blanc et Bleu Logiciel HyperOS basé sur Android 14 HyperOS basé sur Android 14

Prix et disponibilité

Une fois les principales spécifications présentées, il est temps de parler des prix et des informations de vente de la série POCO X6 en France. Le POCO X6 est proposé à partir de 299,99 euros, tandis que le X6 Pro est proposé à partir de 349,90 euros. Vous trouverez ci-dessous les prix pour chaque configuration :

Le POCO X6 Pro 5G :

Version 8 Go + 256 Go disponible au prix de 349,90 €

Version 12 Go + 512 Go disponible au prix de 419,90 €

La version 12 Go + 512 Go du POCO X6 Pro 5G bénéficie d’une offre de lancement avec une réduction de 40 €.

Le POCO X6 5G :

Version 8 Go + 256 Go disponible au prix de 299,90 €

Version 12 Go + 256 Go disponible au prix de 329,90 €

Version 12 Go + 512 Go disponible au prix de 369,90 €

Le POCO X6 5G bénéficie d’une offre de lancement avec une réduction de 40 €.