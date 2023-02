by

Voici le Poco X5 Pro avec un capteur photo de 108 mégapixels et un écran de 120 Hz

Après plusieurs teasers, Poco a finalement présenté son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Poco X5 Pro, qui succède au Poco X4 Pro de l’année dernière. Elle a également lancé le Poco X5 5G qui offre quant à lui « une expérience de divertissement complète, avec un juste équilibre entre les performances de l’appareil photo, de l’écran et de la batterie », selon la société.

Le smartphone est doté de plusieurs caractéristiques importantes : un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une caméra principale de 108 mégapixels, une recharge rapide de 67 W, et bien plus encore, pour concurrencer des options comme le Motorola Edge 30 et plus encore.

Le Poco X5 Pro ressemble à la série Redmi Note 12 mais possède les éléments Poco comme le gros bloc rectangulaire pour loger la bosse de la caméra avec la marque Poco et la couleur jaune signature de Poco. Le Poco X5 Pro est également disponible dans les variantes de couleur Astral Black et Horizon Blue (Noir et Bleu). Le smartphone a des bords plats et un écran poinçonné. Contrairement au design tout en verre de son prédécesseur, celui-ci opte pour une construction en plastique.

L’appareil est doté d’une dalle AMOLED Xfinity de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, une gradation PWM de 1920 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et une résolution full HD+. La dalle prend en charge une luminosité de pointe de 900 nits (moins que la luminosité de pointe de 1200 nits du Poco X4 Pro), le HDR10+, la large gamme de couleurs DCI-P3 et Dolby Vision.

La plateforme mobile Snapdragon 778G est associée à un maximum de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous disposez d’une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 67W.

Focus sur la photo

En ce qui concerne les caméras, le Poco X5 Pro dispose d’un capteur primaire de 108 mégapixels avec un capteur ISOCELL HM2 (une mise à niveau de la caméra principale de 64 mégapixels sur le X4 Pro), un objectif ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Il y a également une caméra frontale de 16 mégapixels. Les fonctions de l’appareil photo prises en charge comprennent le mode portrait, le panorama, le time-lapse, l’exposition longue, le mode nuit, les vidéos 4K, les vidéos au ralenti, le mode Vlog et le décalage d’inclinaison, entre autres.

Les autres caractéristiques comprennent un blaster IR, un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, une prise casque de 3,5 mm, deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, une dissipation thermique en graphite à 12 couches, un moteur linéaire X-Axis, et plus encore. Il fonctionne sous MIUI 14, basé sur Android 12. Le smartphone bénéficiera de deux ans de mises à jour majeures de l’OS et de trois ans de mises à jour de sécurité.

Prix et disponibilité

Le POCO X5 Pro 5G est disponible en trois couleurs : Noir, Bleu et Jaune via mi.com et po.co. Consultez les prix des deux variantes :

6 Go de RAM + 128 Go de stockage disponible au prix de 349 €

8 Go de RAM + 256 Go de stockage disponible au prix de 399 €

La version 8 Go +256 Go du POCO X5 Pro 5G bénéficie d’une offre lancement sur les sites de la marque avec une POCO Watch (89,99 €) et un bracelet POCO Watch (14,99 €) offerts pour l’achat du smartphone.