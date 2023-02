Le lancement du Poco X5 Pro est prévu le 6 février

Après des rumeurs et des teasers, POCO a confirmé le lancement du POCO X5 Pro 5G, le successeur du POCO X4 Pro de l’année dernière en Inde le 6 février. L’image de teasing avec l’ambassadeur de la marque Hardik Pandya, joueur de cricket, montre le téléphone en couleur jaune, révèle des triples caméras arrière et une caméra principale de 108 mégapixels.

POCO a également confirmé le lancement mondial du téléphone le même jour. Cependant, la société va également lancer le POCO X5 5G pour les marchés mondiaux.

Show the world your X-factor and #UnleashX with next-level capabilities on the #POCOX5Pro 💪🏽

Loaded with,

✅Snapdragon®️ 778G processor

✅Breathtaking 120Hz Xfinity AMOLED Display

✅108MP Primary Camera

Arriving on 06-02-2023 @ 5:30PM.

Know more 👉🏻https://t.co/NEgUhmuD4w pic.twitter.com/fqtTcthZCT

— POCO India (@IndiaPOCO) January 31, 2023