Les premières informations sur le futur casque de réalité étendue de Samsung émergent

On ne pas glaner beaucoup d’informations à partir de cette fuite de batterie — nous ne connaissons pas la capacité, par exemple — mais elle indique un appareil autonome qui peut fonctionner indépendamment, sans connexion à un ordinateur ou un smartphone . Gardez à l’esprit que, même si cette batterie est confirmée, rien ne dit que le SM-I120 est un produit qui sera mis en vente ou un prototype. Samsung a très probablement expérimenté différents concepts avant de faire avancer son nouveau projet XR, et cette batterie pourrait être le composant d’un appareil de pré-production.

Si vous avez regardé le Galaxy Unpacked 2023 de Samsung en milieu de semaine dernière, vous savez que la société a annoncé une nouvelle initiative dans le domaine de la réalité étendue, ou XR . En effet, dans ce qui ressemblait presque à un moment de « One more thing », Samsung a annoncé qu’elle développe un casque XR (Extended Reality). Ce que nous n’avons pas eu, ce sont des détails sur un produit physique réel — et c’est là qu’une nouvelle fuite intervient.