Une potentielle nouvelle fonctionnalité pour Google Chrome sur Android, la « suppression rapide », pourrait bientôt être disponible, car des modifications de code ont été découvertes sur Chromium Gerrit. Cette fonctionnalité offrirait aux utilisateurs un moyen plus rapide d’effacer leur historique de navigation, et s’aligne sur l’annonce faite par Google à la I/O 2021 de la possibilité de supprimer rapidement les 15 dernières minutes de requêtes de recherche sur les applications Android et iOS.

Le flag trouvé dans Gerrit par 9to5Google ne précise pas si la fonction de « suppression rapide » de Chrome pour Android effacera l’historique de navigation et de compte. L’étendue de ses capacités est incertaine pour l’instant. Bien que la fonctionnalité soit intrigante, elle n’est pas entièrement nouvelle.

Google a introduit une fonctionnalité analogue dans son application Android plus tôt dans l’année, permettant aux utilisateurs de supprimer rapidement et facilement les activités de recherche et de compte en appuyant sur un bouton. Cette commodité permet de supprimer les 15 dernières minutes d’activité sans avoir à naviguer dans les paramètres.

Google offre de nouvelles options de confidentialité aux utilisateurs, même si tout le monde n’a pas forcément besoin de cette fonctionnalité. Ceux qui préfèrent ne pas laisser d’empreinte numérique lorsqu’ils naviguent peuvent utiliser le mode « Navigation privée » de Chrome ou opter pour un navigateur axé sur la confidentialité qui ne stocke aucune information.

En outre, l’utilisation d’un VPN peut garantir une sécurité supplémentaire grâce à une approche multicouche. La fonction de « suppression rapide » a été repérée dans Chromium Gerrit, mais il est possible qu’elle ne soit pas incluse dans la version finale de Chrome pour Android.

Toutefois, il est probable que les utilisateurs d'iOS, de PC et de Mac y auront également accès dans un proche avenir.

Toutefois, il est probable que les utilisateurs d’iOS, de PC et de Mac y auront également accès dans un proche avenir. Selon 9to5Google, ce n’est pas la première fois que Google introduit une telle fonctionnalité.