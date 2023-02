Les gens utilisent maintenant plus de 2 milliards d’appareils Apple

Le géant technologique de Cupertino a confirmé dans le cadre de son dernier rapport sur les résultats que le parc d’appareils Apple a atteint un nouveau record, dépassant le seuil des 2 milliards d’unités.

En d’autres termes, il s’agit du nombre d’appareils Apple actifs dans le monde, le PDG Tim Cook ayant déclaré que la société avait ajouté plus de 150 millions d’appareils au cours de la seule année dernière.

Interrogé par Erik Woodring, analyste chez Morgan Stanley, qui lui demandait si ce chiffre était exact, Tim Cook a répondu qu’Apple avait réussi à se développer en particulier sur les marchés émergents, notamment en Inde et au Brésil, où ses appareils se sont vendus comme des petits pains.

« La base installée est maintenant supérieure à 2 milliards d’appareils actifs, comme vous l’avez mentionné. Et nous avons établi des records dans chaque segment géographique et dans chaque grande catégorie de produits. Et donc, c’était un changement à grande échelle », a déclaré Cook.

« Deux, corrigez une chose que vous avez dite, c’est une augmentation de plus de 150 millions d’une année sur l’autre. Le dernier rapport que nous avons publié était de plus de 1,85. Et donc c’est 150 millions, ce dont nous sommes très fiers. Nous avons également enregistré une forte croissance à deux chiffres dans plusieurs des marchés émergents, ce qui est très important pour nous. Par exemple, l’Inde et le Brésil ne sont que deux exemples. Donc très, très fort. Et évidemment, c’est de bon augure pour l’avenir ».

Des problèmes de chaîne d’approvisionnement résolus

Ce chiffre devrait encore augmenter, d’autant plus qu’Apple parvient à résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Jusqu’à récemment, la production de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max a été fortement impactée par les restrictions auxquelles ses fournisseurs chinois ont dû faire face, Apple ayant elle-même reconnu les problèmes en novembre dernier.

Tout est rentré dans l’ordre maintenant, et malgré la faible demande pour certains modèles, comme l’iPhone 14 Plus, certains appareils continuent de se vendre comme des petits pains, y compris les nouveaux Pro.