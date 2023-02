Samsung travaille sur un casque AR/VR basé sur Android et doté d’une puce Qualcomm

Lors de l’événement Galaxy Unpacked 2023, au cours duquel Samsung a dévoilé la gamme Galaxy S23 et la gamme Galaxy Book 3, la société a également révélé qu’elle travaille sur un appareil XR (Extended Reality) en collaboration avec Google et Qualcomm. Bien que la société n’ait pas révélé son nom, elle a annoncé que l’appareil serait bientôt disponible.

Si vous n’êtes pas familier avec le terme « réalité étendue » — également connu sous le nom de XR — il fait référence aux technologies immersives qui incluent la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Bien que le géant technologique n’ait dévoilé aucun appareil, il y a de fortes chances qu’elle travaille sur une sorte de casque.

Le prochain dispositif XR de Samsung vise à contrer la rumeur du casque AR d’Apple. Le casque XR de la firme sud-coréenne utilise une puce de traitement spécialisée de Qualcomm et repose sur la nouvelle version d’Android de Google, conçue pour les dispositifs portables. La société a révélé au Washington Post qu’elle s’associe également à Meta et à Microsoft pour ce projet XR.

Le patron de Samsung MX a révélé à la publication que la plateforme et le logiciel doivent être « quelque peu prêts » pour que l’appareil réussisse. La firme sud-coréenne veut éviter les faux pas d’autres marques qui ont pénétré le marché des casques AR/VR/MR en lançant les appareils trop tôt alors que le logiciel n’était pas prêt.

« Nous pensons que l’écosystème doit être quelque peu prêt pour que le produit soit lancé et pour que le produit soit également un succès », a déclaré TM Roh, président et responsable de l’activité expérience mobile de Samsung. « Et comme vous le savez, de nombreuses tentatives ont été faites par d’autres entreprises jusqu’à présent, mais elles n’ont pas eu le succès escompté parce que l’écosystème n’était peut-être pas aussi prêt qu’il aurait dû l’être ».

Une confrontation supplémentaire avec Apple

Si vous vous souvenez, Samsung a lancé le Gear VR, son premier casque VR, en 2015. Il était alimenté par les smartphones Galaxy S et Galaxy Note. Après avoir lancé quelques versions du Gear VR, la société a abandonné la gamme de casques VR. Elle a ensuite lancé un casque MR (Mixed Reality) autonome pour PC, qui a également été abandonné.

Espérons qu’en s’associant avec Google, Qualcomm et quelques autres marques, l’entreprise réussira cette fois-ci et sera en mesure de s’attaquer à Apple dans le secteur XR dans les années à venir. « En nous appuyant sur notre collaboration existante avec Samsung et Google, nous avons des plans significatifs pour faire avancer collectivement les appareils et les expériences XR », a déclaré Qualcomm. En plus de ces partenariats, il semble que Samsung va exploiter Meta et Microsoft pour les services. Cependant, Roh n’a pas donné de détails sur ces partenariats.

Ainsi, la rivalité Apple-Samsung va maintenant dépasser les smartphones, les tablettes et les smartwatches pour inclure les casques de réalité mixte.