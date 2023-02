Les spécifications de la OnePlus Pad ont été dévoilées avant son lancement le 7 février

OnePlus a récemment confirmé qu’il allait enfin lancer sa première tablette (dont la rumeur courait depuis un certain temps déjà) le 7 février, aux côtés d’une série de produits. Maintenant, avant l’événement de lancement, qui est dans quelques jours, nous avons eu accès à la fuite des spécifications de la OnePlus Pad, qui font allusion à une tablette haut de gamme en cours de fabrication.

Il est révélé que la OnePlus Pad, qui sera lancée en Chine sous le nom de OPPO Pad 2, se situera dans le segment de prix premium et sera doté d’un écran LCD 2K de 11,6 pouces avec prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Une fuite populaire, Digital Chat Station, par une publication Weibo, a révélé que la tablette sera alimentée par le SoC MediaTek Dimensity 9000. L’information a été corroborée par le tweet d’un autre informateur, Yogesh Brar.

OnePlus Pad

(OPPO Pad 2*) – 11.6″ 2K LCD, 144Hz

– MediaTek Dimensity 9000 SoC

– 8/12GB RAM

– 128/256/512GB storage

– Rear Cam: 13MP

– Front Cam: 8MP

– Android 13, Oxygen OS (~ ColorOS)

– WiFi Only, Stylus support

– 9,500mAh battery, 67W charging (via DCS) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 3, 2023

La OnePlus Pad devrait également proposer plusieurs configurations de mémoire vive (RAM) et stockage (jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage). Pour la partie caméra, il y aura une caméra arrière de 13 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Comme le montre le teaser officiel, la OnePlus Pad sera vu avec une caméra principale positionnée au centre et des bords incurvés.

These are uncharted waters for us. But, we’re excited!#OnePlusPad, coming soon. Stay tuned. pic.twitter.com/PXWtCsKLOX — OnePlus India (@OnePlus_IN) January 31, 2023

Elle fonctionnera très probablement sous OxygenOS basée sur Android 13 avec quelques nouvelles fonctionnalités centrées sur la tablette. Une batterie de 9 500 mAh devrait fournir le jus nécessaire à la tablette avec un support pour la charge rapide de 67 W. La tablette OnePlus devrait également être livrée avec un support Wi-Fi uniquement, ainsi qu’un stylet. Le prix reste un mystère, mais il pourrait être inférieur à 350 euros.

Le OnePlus Pad sera lancé aux côtés du OnePlus 11, du OnePlus 11R, des OnePlus Buds Pro 2 et de la OnePlus TV 65 Q2 Pro. Autre première, l’entreprise présentera également son clavier en collaboration avec Keychron.

Pour les détails appropriés, nous vous conseillons d’attendre le lancement du 7 février. Nous couvrirons l’événement en direct, alors, restez à l’écoute de cet espace.