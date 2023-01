Voici les OnePlus Buds Pro 2 avec ANC 48 db, LHDC 5.0, et jusqu’à 39 h de lecture totale

En même temps que le OnePlus 11, la société a également présenté en Chine les OnePlus Buds Pro 2, la deuxième génération d’écouteurs premium de la société, comme elle l’avait promis. Ils prennent en charge la profondeur de 48 db et la largeur de 4000Hz Active Noise Cancellation pour isoler et “supprimer” les sons indésirables tout en préservant le signal audio original.

La latence est faible (54 ms) et les caractéristiques MelodyBoost Dual Drivers : un woofer de 11 mm qui se concentre sur les basses fréquences pour des basses plus profondes, plus pleines, plus texturées et plus dynamiques, et un tweeter de 6 mm pour une gamme de sons plus large et des voix claires et pures, en collaboration avec Dynaudio, et qui prend en charge Dolby Atmos pour l’audio spatial.

Le dôme du woofer est équipé d’un diaphragme en polymère cristallin et d’un design séparé du dôme et du bord pour améliorer la connexion entre les basses et moyennes fréquences et les hautes fréquences – en tenant compte du détail des voix et des hautes fréquences. Parallèlement, un bord en silicone est introduit dans le woofer pour améliorer la flexibilité et la texture des basses fréquences.

Il y a le LHDC 5.0 avec un taux de transmission allant jusqu’à 1 Mb/s pour des détails 4 fois meilleurs. Ils peuvent également surveiller la pression et la posture de la colonne cervicale lorsqu’ils utilisent un appareil ColorOS compatible. Ils disposent d’un indice IP55 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Les OnePlus Buds Pro 2 promettent jusqu’à 39 heures de lecture totale avec l’étui et jusqu’à 9 heures de lecture autonome sans ANC. L’étui prend également en charge la recharge sans fil.

Spécifications des OnePlus Buds Pro 2

Bluetooth 5.3 (LHDC 5.0/AAC/SBC/LC3) pour se connecter aux appareils Android et iOS, audio spatial Dolby Atmos

Pilote dynamique de 11 mm + pilote à membrane planaire de 6 mm ; sensibilité du haut-parleur : 108db ± 1,5dB @1kHz ; gamme de réponse en fréquence : 10Hz ~ 40kHz

Commandes sensibles à la pression pour le volume, le contrôle des appels et le changement de piste

Double micro pour l’annulation active du bruit, triple micro pour l’annulation des bruits d’appel

Transmission Bluetooth binaurale à faible latence

Jeu à latence ultra-faible de 54 ms

Égaliseur (EQ) par défaut et trois égaliseurs personnalisés co-tunés avec Dynaudio

Résistant à l’eau (IP54) pour l’écouteur, IPX4 pour l’étui

Double connexion et basculement facile entre divers appareils (smartphones ColorOS 11.0 et ultérieurs)

Fonction de santé de la colonne cervicale (smartphones ColorOS 11.0 et ultérieurs)

Poids : 4,9 g pour chaque écouteur ; 47,3 g pour l’étui

La batterie de 60mAh offre 9h (AAC) / 6h (AAC + ANC) / 5,5h (LHDC + ANC) de lecture de musique en mode autonome, la batterie de 520 mAh de l’étui offre 39h (AAC) / (25h avec ANC) d’autonomie, l’étui de chargement sans fil Qi, la charge rapide offre jusqu’à 7 heures (écouteurs + étui) / 3h (mode autonome) de lecture de musique sur une charge de 10 minutes

Prix et disponibilité

Les OnePlus Buds Pro 2 sont disponibles dans les coloris Obsidian Black et Arbor Green et proposés au prix de 899 yuans (environ 125 euros). Ils sont disponibles à la commande dès aujourd’hui et seront mis en vente en Chine à partir du 9 janvier. Nous devrions connaître le prix mondial et le prix en France le 7 février.