OnePlus tease son clavier Keychron personnalisé dans une nouvelle vidéo

La dernière annonce de OnePlus en 2022 était, curieusement, une collaboration avec Keychron. Les marques travaillent ensemble pour construire un clavier mécanique OnePlus « entièrement personnalisable ». Maintenant, une nouvelle vidéo de teasing nous montre ce que nous pouvons attendre de ce clavier avant ses débuts le 7 février.

Le clavier Oneplus est doté d’un châssis en aluminium, d’un élévateur réglable (qui est en fait une barre métallique pivotante), d’un éclairage RGB et d’un mélange de touches grises et rouges. Il y a également un grand bouton de volume transparent — comme XDA Developers le note, certaines images du clavier comprennent un bouton de volume rouge, donc ce composant peut être interchangeable.

En termes de fonctionnalités réelles, le clavier OnePlus offre une connectivité USB-C filaire ou Bluetooth pour Windows, macOS et Linux. OnePlus confirme que les touches sont remplaçables à chaud. Mais, quelles que soient les touches que vous utilisez, ce clavier devrait offrir un actionnement doux et un son « légèrement amorti » grâce au design du joint d’étanchéité.

De plus, le clavier mécanique OnePlus prend en charge le micrologiciel open source pour une personnalisation avancée. Vous pouvez utiliser QMK et VIA pour personnaliser l’éclairage RVB et remapper les touches, par exemple. Les autres options de personnalisation logicielle ne sont pas mentionnées sur le site Web de OnePlus.

Un lancement le 7 février

Le clavier mécanique OnePlus fera ses débuts le 7 février. Notez qu’il s’agit du premier produit de la série Featuring X de OnePlus — le fabricant de smartphones prévoit de collaborer avec d’autres marques à l’avenir. On peut supposer que ces collaborations seront axées sur des marques connues comme Keychron, afin de donner à OnePlus une longueur d’avance sur le marché des accessoires.

Si vous le souhaitez, vous pouvez visiter le site Web de OnePlus et vous fixer un rappel pour l’événement de lancement du clavier.