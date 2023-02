Le realme GT Neo5, doté d’une capacité de charge rapide de 240 W, sera annoncé le 9 février

Après des rumeurs et des teasers, realme a confirmé le lancement du smartphone de la série realme GT Neo5 en Chine le 9 février. realme a déjà confirmé la charge rapide de 240W pour le, qui est actuellement la solution de charge la plus rapide pour un smartphone qui est entré dans la production de masse.

Selon les précédentes rumeurs, le smartphone sera disponible dans une version avec une charge de 150W et une batterie de 5 000 mAh, et une autre version qui est la variante 240 W avec une batterie d’une capacité de 4 600 mAh. Le smartphone a déjà été certifié et serait doté d’un écran AMOLED de 6,74 pouces avec une résolution de 1,5 K et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz avec une gradation PWM à 2 160 Hz et d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1.

En outre, sous le capot on va retrouver 6 Go, 8 Go, 12 Go et 16 Go de RAM LPDDR5, avec 128, 256, 512 Go et 1 To de stockage (UFS 3.1). Pour la partie photo, on va retrouver un capteur photo arrière de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX890, un OIS, une ouverture f/1,79, une longueur focale équivalente à 25 mm, un capteur photo ultra-large IMX355 de 8 mégapixels, un capteur photo macro GC02M de 2 mégapixels, et un flash LED. En outre, on retrouve une caméra frontale de 16 mégapixels.

Nous devrions avoir un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, une connectivité double SIM (nano + nano), de la 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, du Wi-Fi 6 802,11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), du Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS, NFC, USB Type-C

Enfin, on retrouve Android 13 avec la surcouche realme UI 4.0.

Nous devrions connaître le prix du smartphone lorsqu’il sera officialisé la semaine prochaine.