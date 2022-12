Le OnePlus 11 se dote d’un puissant moteur de vibration bionic et un moteur graphique maison

OnePlus est tout à fait prête à présenter le OnePlus 11, le prochain smartphone phare de la société, en Chine le 4 janvier. Nous connaissons déjà les spécifications du smartphone, et le design a également été révélé par la société dans des images de teasing. Aujourd’hui, la société a confirmé que le OnePlus 11 sera le premier smartphone à utiliser le moteur bionic à capteur de vibration développé par AAC Technology.

OnePlus affirme qu’il s’agira du moteur de vibration le plus puissant d’un smartphone Android, et qu’il est également le plus grand d’un smartphone Android dont le volume dépasse 600 mm³.

Le OnePlus 11 offre 1,4 vibration en régime permanent/grms, contre 1,2 dans l’iPhone 14 Pro, ce qui le rend supérieur de 17 %. Le temps de démarrage est de 16 ms et le temps d’arrêt est de 12 ms, comme l’iPhone, et la largeur de bande de vibration de 77 Hz est meilleure que les 66 Hz de l’iPhone, et elle n’est que de 37 Hz dans les autres flagships Android, selon OnePlus.

Le moteur de vibration bionic du OnePlus 11 offre un rapport vibration/op hors état de 4,2, contre 2,2 pour les autres moteurs de vibration utilisés dans les flagships, ce qui le rend 91 % meilleur, selon l’entreprise.

Le OnePlus 11 dispose de la première technologie de circuit magnétique à phase complète de l’industrie. Avec davantage de sources magnétiques, et une plus grande force motrice, la vibration est plus forte et plus nette, selon l’entreprise. OnePlus affirme que cela améliore la qualité des vibrations même dans les populaires applications tierces telles que le clavier Baidu, le jeu Happy Xiaoxiaole, etc.

Moteur d’image développé par l’entreprise

Le OnePlus 11 est également revendiqué comme étant le premier smartphone au monde à être doté du Super Graphics Engine pour un taux de trame élevé et une qualité d’image native, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans les jeux mobiles. Quelle que soit la fréquence d’images supportée par le jeu original, le smartphone offrira jusqu’à 120 images par seconde avec l’optimisation, affirme la société.

Ce résultat est obtenu grâce à une puce de rendu professionnelle, des algorithmes logiciels, des moteurs de développement de jeux et d’autres synergies logicielles et matérielles. Avec une faible consommation d’énergie, la fréquence d’images et la qualité d’image peuvent être grandement améliorées, surpassant l’expérience originale du jeu, selon l’entreprise.

Même après avoir joué au jeu mobile League of Legends pendant 1 heure sur le OnePlus 11, la température maximale est de 43°C et le taux de trame moyen est de 119,8 fps, selon OnePlus.