Un nouveau teaser de la OnePlus Tab annonce l’événement de la semaine prochaine

Maintenant que l’événement Unpacked de Samsung pour le lancement de la série Galaxy S23 est terminé, et que OnePlus a fini de le troller sur Twitter, le fabricant de smartphones s’est remis à teaser la sortie imminente de la prochaine OnePlus Tab.

La société a tweeté une toute nouvelle image de teasing, qui se concentre sur le bord lisse de la OnePlus Tab et l’un de ses boutons. La tablette représentée est d’un vert métallique, avec une finition mate partiellement lisse. D’après le tweet, nous pouvons voir que OnePlus ne cache pas qu’il s’agit de sa première tablette, mais malgré cela, l’équipe semble être enthousiaste à l’idée de la révéler.

These are uncharted waters for us. But, we’re excited!#OnePlusPad, coming soon. Stay tuned. pic.twitter.com/PXWtCsKLOX

—OnePlus India (@OnePlus_IN) January 31, 2023