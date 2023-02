Les nouveaux chargeurs d’Anker s’accordent parfaitement avec la gamme Galaxy S23

Samsung a lancé ses derniers smartphones phares sous la forme de la gamme Galaxy S23. Comme nous l’avons appris, le Galaxy S23 de base prend en charge la charge filaire jusqu’à 25 watts, et les Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra ont une charge de 45 W. Et malheureusement, il est fort probable qu’il n’y ait pas de chargeur dans la boîte. Heureusement, Anker a une solution avec ses chargeurs 312 et 313 Ace qui prennent respectivement en charge des vitesses de charge de 25W et 45 W.

Commençons par le chargeur Anker 312, qui a une vitesse de charge de 25W en sortie. Celui-ci est super petit et compact, puisqu’il est 23 % plus petit qu’un chargeur USB-C original de 25 W. Il a même un design pliable, ce qui le rend pratique à emporter partout avec vous. La charge rapide de 25W peut recharger complètement un Galaxy S22 en environ 1,5 heure, ce qui est vraisemblablement le même temps pour un Galaxy S23.

Le chargeur Anker 313 est un peu plus grand que le 312, mais il offre également une charge plus rapide avec une sortie Ultra High Speed 45 W. Selon Anker, ce chargeur permet de faire passer un Galaxy S22+ et S22 Ultra de zéro à 100 % en une heure environ, et il est probable que la vitesse soit analogue pour le S23+ et le S23 Ultra.

Et bien que le 313 ne soit pas tout à fait aussi compact que le 312, il est encore 30 % plus petit que le chargeur USB-C 45W original et a un design pliable, ce qui en fait une autre bonne option si vous voyagez beaucoup. Le 313 utilise également la technologie GaN pour une meilleure efficacité énergétique et une meilleure dissipation de la chaleur.

Les chargeurs 312 et 313 ont tous deux des fonctions de sécurité multipoints, notamment une protection contre les courts-circuits, une protection contre les hautes tensions et un contrôle de la température pour vous protéger, vous et vos appareils, lorsque vous avez besoin de les charger et que vous oubliez de les débrancher après une période prolongée. Ils utilisent également la technologie PowerIQ 3.0 d’Anker, qui offre une charge optimisée pour vos appareils connectés.

Parfait pour la série Galaxy S23

Étant donné que la gamme Galaxy S23 n’est pas livrée avec un chargeur dans la boîte, vous allez devoir acheter un chargeur. Anker est l’une des meilleures marques d’accessoires d’alimentation mobile. J’ai personnellement utilisé ses produits pour un certain nombre de mes smartphones, tablettes et autres. C’est une marque de confiance pour les accessoires d’alimentation, et ces nouveaux chargeurs Ace sont un excellent ajout à son répertoire.

Pour les propriétaires d’autres appareils comme les iPhone, les tablettes et les ordinateurs portables modernes, ces nouveaux chargeurs se comporteront comme des chargeurs PD USB-C ordinaires. Et pour les inconditionnels de Samsung, ces nouveaux chargeurs Anker ressemblent beaucoup à ce qui devrait encore être inclus dans la boîte des nouveaux smartphones.

Le chargeur Anker 312 est disponible au prix de 12,99 €, tandis que le chargeur Anker 313 est disponible au prix de 25,99 €.