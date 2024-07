Microsoft Designer disponible sur Android, iOS et Windows : Créez partout

Microsoft a annoncé la sortie officielle de Microsoft Designer, son générateur d’images IA basé sur le modèle DALL-E 3 d’OpenAI. Désormais disponible gratuitement sur Android, iOS et Windows, cette application permet à tous les utilisateurs disposant d’un compte Microsoft personnel de créer diverses images et designs en déplacement.

Designer s’enrichit de nouvelles capacités, notamment la possibilité de restyler des images existantes téléchargées par l’utilisateur et une série de prompts pour aider les utilisateurs à démarrer sur une toile vierge. Avec ces ajouts et une accessibilité accrue, Microsoft espère booster l’utilisation de l’outil et surpasser ses concurrents comme Midjourney, Adobe, Ideogram, et autres.

Depuis son lancement l’année dernière, Designer est devenu la plateforme de référence de Microsoft pour la création de divers types de graphiques, des illustrations aux posts sur les réseaux sociaux, en passant par les kits de marque. Pendant la phase preview, les utilisateurs gratuits pouvaient accéder à Designer via le web et le navigateur Edge, tandis que les abonnés Copilot Pro pouvaient l’utiliser dans les applications Microsoft 365 comme Word et PowerPoint.

Microsoft Designer disponible sur Android, iOS et Windows

Maintenant, Microsoft rend le service disponible sur Android, iOS et Windows avec de nouvelles fonctionnalités d’IA pour la création et l’édition. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve des templates de prompts pré-remplis avec des idées, des styles et des descriptions pour aider les utilisateurs à démarrer leur processus créatif. Ces templates peuvent être partagés avec des amis ou des collègues, favorisant l’inspiration collective.

La nouvelle page d’accueil de Designer propose également des catégories dédiées pour créer des avatars, emojis, stickers, cartes de vœux et invitations. Les utilisateurs peuvent simplement sélectionner une catégorie et fournir un prompt textuel ou utiliser un template existant pour obtenir le contenu désiré.

En termes d’édition, Designer permet désormais de restyler et cadrer des images avec des bordures générées par IA. Ces options sont particulièrement utiles sur les appareils mobiles, permettant aux utilisateurs de transformer leurs photos en styles variés comme le doodle, le pop art ou le papercraft. Une fonctionnalité de remplacement de fond sera également ajoutée, permettant de créer un arrière-plan à partir de zéro basé sur la vision de l’utilisateur.

Intégration native avec l’application Photos de Windows 11

Microsoft prévoit également d’intégrer Designer dans l’application Photos de Windows 11, permettant aux utilisateurs d’éditer leurs photos directement dans l’application. Cette intégration est en cours de déploiement pour les Windows Insiders.

Il est important de noter que les utilisateurs gratuits, qu’ils soient sur le Web ou sur des plateformes comme Android, iOS et Windows, auront un accès limité à Designer et à ses capacités. Pour générer plus de contenu et bénéficier de capacités supplémentaires, comme l’accès dans les applications Microsoft 365, les utilisateurs devront souscrire à l’abonnement Copilot Pro à 22 euros par mois. L’abonnement donne droit à 100 boosts quotidiens, contre 15 boosts pour les utilisateurs gratuits.