Une mystérieuse fuite du OnePlus Nord 3 montre quelques spécifications

Le OnePlus Nord 2 était un smartphone de milieu de gamme de OnePlus. Lorsqu’il est sorti à l’été 2021, il a été rapidement qualifié de rapide et fiable, surtout pour son prix demandé. Cependant, tout cela s’est passé il y a deux ans, ce qui est beaucoup de temps en années de smartphone.

Eh bien, considérant que le Nord 2 verra sa dernière année de support logiciel en 2024, il n’est pas étonnant qu’une fuite potentielle du OnePlus Nord 3 ait fait son apparition sur Twitter ? Elle comprend un croquis et quelques spécifications, et a été partagée par un informateur nommé ShishirShelke1.

OnePlus Nord 3 !? 👀

– 6.74 » 1.5K 120 Hz Amoled

—Flat side frame | Alert slider

—Dimensity 8200

—Triple rear camera

– 4500/5000 mAh + 100W

—OxygenOS 13.1 (Android 13) pic.twitter.com/5LZbxgkk4s —Shishir (@ShishirShelke1) January 29, 2023

Évidemment, comme toujours, il est important de prendre ces informations avec des pincettes, surtout si l’on considère que la source n’est pas vraiment connue. Maintenant que vous êtes au courant, voici la liste complète des spécifications :

Écran AMOLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Des côtés plats

Un SoC Dimensity 8200

Une matrice de trois caméras

Une batterie entre 4 500 et 5 000 mAh

Des vitesses de charge de 100W

Destiné à fonctionner sous OxygenOS 13.1, qui est basé sur Android 13

Un curseur d’alerte

Qu’est-ce qui a été divulgué au sujet de la caméra du Nord 3 ?

Nous ne savons rien de la configuration à trois caméras. Le Nord 2 avait également un trio de trois capteurs, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La configuration elle-même semble assez moderne, donc nous pourrions tout aussi bien voir quelque chose d’analogue sur le Nord 3, mais naturellement, avec des capteurs plus récents et plus performants.

À part cela, tout le reste de la fiche technique semble correspondre à ce que l’on attend d’un solide smartphone de milieu de gamme.