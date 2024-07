Dyson OnTrac : Élégant casque sans fil avec ANC de classe mondiale à 500 euros

Célèbre pour ses aspirateurs de haute technologie, Dyson, revient avec une nouvelle paire de casques sans fil à réduction de bruit active, les Dyson OnTrac. À un prix de 499 euros, ces casques coûtent moitié moins cher que le Dyson Zone, tout en se débarrassant du système de purification d’air intégré.

Grâce à une personnalisation de couleurs polyvalente, le OnTrac se démarque également par son élégant design et ses performances sonores exceptionnelles.

Le Dyson OnTrac est disponible en trois thèmes de couleurs en aluminium : CNC Aluminum — présente une finition grise et des écouteurs jaune vif, CNC Copper — présente un bandeau violet et des écouteurs assortis à des coupelles cuivre brillantes, ainsi qu’une version céramique appelée Ceramic Cinnabar — présente un bandeau rouge clair (à la limite du rose), des écouteurs mats de la même couleur et des coupelles foncées. Enfin, il y a le CNC Black Nickel qui, comme son nom l’indique, est entièrement noir et semble plus discret que le reste de la gamme.

Dyson propose également des paires de coussinets et de capuchons d’oreille en couleurs assorties pour 49 euros par paire, permettant ainsi plus de 2 000 combinaisons possibles. Cette large gamme de personnalisations permet à chaque utilisateur de concevoir un casque unique, bien au-delà de ce qui est possible avec les produits d’autres fabricants.

Performances sonores du Dyson OnTrac

Les casques OnTrac sont équipés de drivers de 40 mm qui reproduisent des fréquences de 6 Hz à 21 kHz, offrant des basses profondes et des aigus clairs. Les drivers sont inclinés de 13 degrés vers l’oreille pour une meilleure acoustique. Dyson affirme que la réduction de bruit active (ANC) est de classe mondiale, avec une réduction de 40 décibels grâce à 384 000 échantillons par seconde de l’environnement ambiant.

Le OnTrac intègre un suivi sonore en temps réel depuis l’application MyDyson, surveillant les volumes internes et externes pour alerter l’utilisateur des niveaux potentiellement nuisibles. L’application propose également trois préréglages d’égalisation : Bass Boost, Neutral et Enhanced.

En ce qui concerne la connectivité, le OnTrac est compatible avec les codecs Bluetooth SBC, AAC et LHDC, ce dernier étant capable de reproduire de l’audio haute résolution compressée. Toutefois, peu de smartphones sont actuellement compatibles avec LHDC. Pour une qualité sonore optimale, le OnTrac dispose d’un port de charge USB-C pouvant être utilisé pour l’audio numérique sans perte et l’audio analogique, bien que le câble audio analogique 3,5 mm vers USB-C soit vendu séparément.

Autonomie et contrôles

Le Dyson OnTrac offre une impressionnante autonomie de 55 heures avec l’ANC activé. Une charge rapide de 10 minutes permet d’obtenir 2,5 heures supplémentaires d’utilisation, tandis qu’une charge de 30 minutes offre 9,5 heures. Ce chiffre dépasse largement celui d’Apple, de Bose et de Sony, mais il est légèrement inférieur à celui du Sennheiser Momentum 4, qui dure 60 heures et qui offre également une annulation active du bruit.

Les contrôles incluent un bouton joystick pour le volume, la lecture et la gestion des appels, ainsi que des capteurs tactiles pour le contrôle de l’ANC. Les capteurs de port permettent également la pause/reprise automatique de la lecture.

En conclusion, le Dyson OnTrac allie design, personnalisation et performances sonores de haute qualité, faisant de ces casques une option séduisante pour les audiophiles et les amateurs de technologie. Dyson n’est manifestement pas prêt à abandonner le marché des casques après son premier coup d’éclat très peu conventionnel. Je pense que le casque OnTrac est beaucoup plus intéressant pour un public plus large.