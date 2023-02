Samsung Galaxy Book3 : tout ce que vous devez savoir

Samsung a annoncé la série Galaxy Book3, comprenant le Galaxy Book3 Ultra, le Book3 Pro 360 et le Book3 Pro, comme sa nouvelle gamme de PC haut de gamme lors de son événement Galaxy Unpacked, où la firme a également présenté la série de smartphones Galaxy S23.

Le nouveau PC haut de gamme de Samsung, le Galaxy Book3 Ultra, offre des performances informatiques élevées. Le Galaxy Book3 Pro 360 est doté d’un design 2-en-1 et de la compatibilité avec le S Pen, tandis que le Galaxy Book3 Pro est l’ordinateur le plus fin de sa catégorie. La série vise à améliorer la productivité et la créativité grâce à une connectivité multi-appareils et un matériel de premier ordre.

Les séries Galaxy Book3 Ultra et Pro ont un aspect et un toucher haut de gamme avec un cadre entièrement en aluminium, tout en étant conçues dans le respect de l’environnement. Ils sont fabriqués à partir de plastiques recyclés provenant de filets de pêche dans les océans et ne contiennent pas de plastique dans la boîte.

Le Galaxy Book3 Ultra est équipé du dernier processeur Intel Core i9 de 13e génération et du GPU NVIDIA RTX GeForce 4070, ce qui en fait le Galaxy Book le plus rapide à ce jour. L’écran Dynamic AMOLED 2X, utilisé pour la première fois dans les smartphones haut de gamme de Samsung, est désormais disponible dans les séries Galaxy Book3 Ultra et Pro.

L’écran d’une résolution de 3K (2 880×1 800 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une expérience visuelle fluide et est certifié VESA ClearMR et DisplayHDR TRUE BLACK 500 et SGS Eye Care Display pour la réduction de la lumière bleue. Les utilisateurs peuvent choisir entre un écran de 14 ou 16 pouces avec un ratio 16:10 sur les séries Galaxy Book3 Ultra et Pro pour répondre à leurs besoins de visualisation.

Les séries Galaxy Book3 Ultra et Pro ont un son amélioré avec un nouveau système de quadruple haut-parleurs pour un son clair et de haute qualité. Des microphones doubles de qualité studio avec suppression des bruits de fond assurent une capture vocale claire, tandis que la fonction Mode Studio améliore les appels vidéo avec la correction de l’éclairage, le cadrage automatique, la correction du contact visuel et des arrière-plans lisses.

Une expérience logicielle optimale

La série Galaxy Book3 offre une expérience de connexion intuitive et familière avec Lien avec Windows/Mobile connecté pour une connectivité téléphone-PC transparente et de nouvelles fonctions de productivité telles que Sites web récents et Point d’accès instantané. Le premier vous permet de basculer entre le téléphone et le PC pour poursuivre vos sessions Web, tandis que le second facilite la connexion aux points d’accès sans fil.

La série Galaxy Book3 permet un déplacement transparent entre plusieurs écrans sur différents appareils. Samsung Multi Control permet de contrôler le PC, la Galaxy Tab et le smartphone Galaxy à l’aide du clavier et du trackpad de la série Book3. Second Screen transforme votre Galaxy Tab en un second écran. Le processus créatif est facilité par le transfert de photos de haute qualité de votre smartphone Galaxy vers la série Book3 pour les éditer dans Adobe Lightroom.

L’intégration à la série Book3 est facile grâce à l’authentification unique et à la possibilité de se connecter à des sites Web à l’aide du Samsung Pass. En outre, Galaxy Book Smart Switch simplifie le transfert de données depuis un ancien PC Windows. L’expérience Galaxy Book fournit un guide utile pour les nouveaux utilisateurs.

La série Galaxy Book3 dispose de fonctions de sécurité avancées et répond aux exigences de Microsoft Secured-Core PC, et peut être sécurisée davantage avec Samsung Knox. Cela aide les entreprises à se protéger contre les cybermenaces et à renforcer la sécurité des employés, quel que soit leur emplacement.

Spécifications rapides : Galaxy Book3 Ultra 16 pouces

Écran : Dynamic AMOLED 16 pouces 2X (rapport 16:10), 400 nits, fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz (48 – 120 hz), Volume de couleur 120 % (DCI- P3), 3K (2 880 x 1 800 pixels)

Processeur : Intel Core i7/Core i9 de 13e génération (Intel EVO)

Système d’exploitation : Windows 11

Graphique : GPU NVIDIA GeForce RTX 4070/4050 pour ordinateur portable

Connectivité : Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2 × 2, Bluetooth v5.1

Mémoire vive (RAM) : 16 Go/32 Go (LPDDR5)

Stockage : 512 Go/1 To en SSD (PCIe) + slot d’extension

Appareil photo/Micro : 1080p / double micro de qualité studio

Audio : AKG Quad Speaker, Smart Amp, Dolby Atmos

Clavier : Numérique à 3 rangées, rétro-éclairage

Batterie : 76 Wh ; adaptateur USB Type-C 100W

Capteur empreinte digitale sur la touche d’alimentation

Ports : Thunderbolt 4 (2), USB Type-A (1), HDMI 2.0, microSD, Casque/Mic

Prise en charge de la solution Samsung

Spécifications rapides : Galaxy Book3 Pro

Écran : Dynamic AMOLED de 14 et 16 pouces 2X (rapport 16:10), 400 nits, fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz (48 – 120 hz), volume de couleur 120 % (DCI- P3), 3K (2 880 x 1 800 pixels)

Processeur : Core i5/Core i7 (Intel EVO)

Graphique : Graphique Intel Iris Xe

Système d’exploitation : Windows 11

Batterie : 63 Wh ; 65W automatique (adaptateur USB Type-C)

Ports : Thunderbolt 4 (2), USB Type-A (1), HDMI 1.4, MicroSD, Casque/Mic

Spécifications rapides : Galaxy Book3 Pro 360

Écran : AMOLED dynamique 2X de 16 pouces (rapport 16:10), écran tactile et S Pen (stylet dans la boîte), 400 nits, fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz (48 – 120 hz), volume des couleurs 120 % (DCI- P3), 3K (2 880 x 1 800 pixels)

Processeur : Intel Core i5/Core i7 de 13e génération (Intel EVO)

Graphique : Intel Iris Xe Graphics

Connectivité : 5G Sub6 (en option), Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2 × 2, Bluetooth v5.1

Mémoire vive : 16 Go/32 Go (LPDDR5)

Stockage : 512 GB/1TB SSD (PCIe) + slot d’extension

Ports : Thunderbolt 4 (2), USB Type-A (1), HDMI 1.4, microSD, casque/micro, emplacement nano SIM (en option)

*Toutes les autres caractéristiques sont identiques à celles du Galaxy Book3 Ultra

Prix et disponibilité

Galaxy Book3 Pro (Anthracite et Sable) 14 et 16 pouces est proposé à partir de 1 899 euros

Galaxy Book3 Pro 360 (Anthracite et Sable) 16 pouces démarre à 2 099 euros

Galaxy Book3 Ultra (Anthracite et Sable) 16 pouces démarre à 3 499 euros

Les clients peuvent commencer à précommander la nouvelle série Galaxy Book3 dès aujourd’hui. Le 17 février, les modèles Galaxy Book3 Pro et Pro360 seront disponibles à l’achat sur certains marchés.