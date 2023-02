Les rendus du OnePlus 11R montrent un OnePlus 11 plus abordable

Les rendus semblent également confirmer la présence d’un curseur d’alerte, ce qui serait un retour bienvenu après son absence sur le OnePlus 10R et le OnePlus 10 T. Sinon, les fuites indiquent un smartphone avec un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et une charge rapide de 100 W.

you might also like