Samsung Q4 2022 : les bénéfices chutent de 69% par rapport à l’année précédente

En 2023, l’entreprise s’attend à ce que la demande du marché des smartphones se contracte en raison de la persistance des conditions macroéconomiques. Les modèles de masse devraient être les plus touchés, tandis que la demande des consommateurs pour les smartphones et tablettes haut de gamme devrait rester relativement solide.

Le chiffre d’affaires et le bénéfice de l’activité Mobile eXperience (MX) ont diminué en raison de la faiblesse de la demande dans les marchés d’entrée et de milieu de gamme, tandis que l’activité Réseaux a enregistré une augmentation du chiffre d’affaires, grâce à la demande intérieure d’installations 5G et à l’expansion des activités à l’étranger.

Les activités MX et Réseaux ont affiché un revenu consolidé de 26 900 milliards de wons, soit une baisse de 7 % par rapport à l’année précédente. La division a affiché un bénéfice d’exploitation de 1 700 milliards de wons, en baisse de 36 % par rapport à l’année précédente et de 47,5 % par rapport au trimestre précédent.