iFixit démonte le MacBook Pro 2023 : trop de soudures, élément de refroidissement trop petit

A peine les premiers MacBook Pro avec processeur M2 Pro présentés sont arrivés chez les testeurs qu’une action de démontage a déjà eu lieu. Dans le démontage d’iFixit, de plus amples détails sur la nouvelle génération d’appareils sont révélés.

Outre les composants matériels utilisés, la capacité de mise à niveau et de réparation en fait partie. Les spécialistes d’iFixit livrent l’un des premiers démontages du nouveau MacBook Pro de 14 pouces sur YouTube.

On y apprend quelques détails intéressants, tout comme sur le site Web d’iFixit. Tout n’est pas nouveau. Ainsi, Apple a conservé la structure interne du MacBook Pro 2023 presque identique à celle de son prédécesseur. Il y a peu de modifications. Le SoC M2 est déjà connu du MacBook Air. En revanche, le nouveau module Wi-Fi 6E et les ports Thunderbolt 4 sont intéressants. En outre, Apple a réduit la taille de l’élément de refroidissement, ce qui a un effet négatif sur les performances en raison d’une plus grande chaleur dégagée lors d’une utilisation intensive.

Ce qui reste, ce sont de nombreux points de soudure. iFixit se demande donc à juste titre comment un profane peut réparer ce MacBook Pro. C’est pourquoi iFixit n’attribue que 5 points sur 10 pour la réparabilité.

« Test » du guide de réparation officiel

Les composants tels que la mémoire vive et le SSD sont fixes et ne peuvent pas être étendus ou simplement remplacés. Cela rend l’opération inutilement compliquée et coûteuse. En outre, il existe une vidéo assez détaillée dans laquelle iFixit montre comment ouvrir correctement l’appareil à l’aide du guide de réparation officiel d’Apple pour le MacBook Pro M2.

Selon les professionnels, les instructions sont également compréhensibles pour les profanes et montrent tout ce dont on a besoin pour le remplacement des composants.