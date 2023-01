Google publie des guides de réparation des Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Il y a donc cet article « En savoir plus sur le manuel de réparation du Pixel » sur le site d’aide de Google qui existe depuis le mois de juillet, dans lequel on trouvait un guide de réparation pour le Pixel 6a. Maintenant, nous voyons que les manuels de réparation pour le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont également disponibles.

Sans plus attendre, voici les trois manuels de réparation, disponibles pour vous en téléchargement en PDF :

Comme leur nom pourrait l’indiquer, ces guides sont là pour vous aider à vous familiariser avec la façon dont votre téléphone Pixel est construit. Ils fournissent un aperçu détaillé sur la façon de démonter un téléphone, de le réparer avec des pièces d’origine, puis de le remonter.

C’est également le moment le plus opportun pour vous rappeler que les réparations de ce type sont réservées aux courageux et aux connaisseurs, alors assurez-vous de savoir ce que vous faites avant de tenter quoi que ce soit. Les guides eux-mêmes font vraiment ressortir l’esthétique Google avec de superbes schémas et des listes utiles qui peuvent vous indiquer les problèmes les plus courants que votre Pixel peut présenter.

C’est un grand pas en avant dans la bataille pour avoir le droit de réparer vos propres smartphones. Bien que même si cela devient une réalité, beaucoup d’entre nous ne seront pas assez agiles pour effectuer ces acrobaties de la taille d’un doigt, il est bon de savoir que la documentation est disponible si nous voulons nous assurer qu’un magasin de réparation tiers n’est pas sur le point de nous escroquer.