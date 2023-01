Pete Lau vante le design des futurs OnePlus 11, OnePlus Buds Pro 2 et OnePlus Pad

Le puzzle global du OnePlus « Cloud 11 » est presque complet, mais cela n’empêche pas le PDG de la société, Pete Lau, d’essayer d’attirer les foules (très probablement pour contrer la future annonce de la série Galaxy S23 de Samsung) avec une « annonce » officielle remplie de mots à la mode et presque entièrement dépourvue de détails.

Dévoilés en Chine au début du mois, le smartphone ultra haut de gamme OnePlus 11 5G et les OnePlus Buds Pro 2 à réduction de bruit n’avaient probablement pas besoin qu’on leur raconte encore une fois leur « histoire de conception ». Après tout, la société a publié un certain nombre d’images officielles des produits (pour les deux produits) à l’époque.

Cela nous laisse avec la OnePlus Pad comme la protagoniste la plus intéressante de la dernière publication de Lau sur la Communauté OnePlus, bien que le design de la toute première tablette de la marque ait également été « gâché » par une fuite récente et quelques teasers officiels. La toute nouvelle image de la OnePlus Pad, toujours quelque peu mystérieuse, n’est pas plus claire ou plus révélatrice que ces précédents teasers, mais Pete Lau partage quelques détails sur la qualité de construction et les éléments distinctifs de cette tablette de 11,6 pouces.

Décrit comme une « adaptation » de la « philosophie de conception iconique » de OnePlus, la OnePlus Pad indubitablement alimentée par Android utilisera apparemment « du métal auto-développé intégré à un CNC en alliage d’aluminium ». En d’autres termes, il s’agit d’un appareil haut de gamme entièrement métallique doté d’une caméra arrière centrée unique en son genre visant à « libérer les utilisateurs de tout inconvénient lorsqu’ils tiennent la tablette horizontalement ».

La OnePlus Pad promet également de tenir confortablement dans vos mains pendant de longues périodes grâce (entre autres) à un « cadre cambré ».

Du vert pour tous

Tout comme le OnePlus 11 et les Buds Pro 2, la OnePlus Pad est prévue dans une couleur verte, mais il est intéressant de noter que les nuances de vert des trois produits sont toutes marquées différemment. À savoir, Halo Green en ce qui concerne la OnePlus Pad, Eternal Green dans le cas du OnePlus 11, et Arbor Green pour la prochaine grande alternative AirPods Pro de la société.

Cela fait beaucoup de discours pompeux sur ce qui n’est finalement qu’une grosse dalle de verre, de métal et de silicium, mais manifestement, Pete Lau pense que le OnePlus 11 a quelques atouts que la concurrence n’a pas. Vivement que je puisse mettre la main dessus !