Voici à quoi ressemblera la OnePlus Pad, la première tablette de OnePlus

Le site indien de OnePlus indique maintenant que 5 appareils seront lancés le 7 février . Il y a le OnePlus 11 et les OnePlus Buds Pro 2 , qui devraient tous deux être disponibles en France, ainsi que le OnePlus 11R, apparemment exclusif à l’Inde, la OnePlus TV 65 Q2 Pro et la OnePlus Pad.

Dans le même temps, OnePlus a diversifié sa gamme de produits au cours des dernières années, passant de la simple offre de smartphones aux smartwatches et aux écouteurs sans fil. Étant donné que Google s’est recentré sur les tablettes avec Android 12 L et Android 13 et qu’il a également récemment posé les bases permettant à tout fabricant Android de construire son propre écosystème matériel à la manière d’Apple, c’est le meilleur moment pour toute entreprise d’aller sur ce marché.

Les rendus divulgués montrent la OnePlus Pad dans une version noire, tandis que les rendus officiels de OnePlus le présentent dans une finition « Halo Green ». Elle semble avoir une construction en aluminium de qualité supérieure avec des bords chanfreinés , et à l’arrière on voit une découpe circulaire de la caméra pour correspondre au prochain OnePlus 11 .