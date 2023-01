by

Le lancement de la OnePlus Pad et du OnePlus 11R 5G est confirmé pour le 7 février

Si vous pensiez que OnePlus n’avait absolument plus de secrets dans sa manche avant un événement de lancement « Cloud 11 » après avoir entièrement dévoilé le dernier smartphone ultra-haut de gamme de la société en Chine et également révélé toutes les caractéristiques clés et les arguments de vente de sa prochaine alternative aux AirPods Pro, vous pourriez vouloir réfléchir à nouveau.

C’est parce qu’il y a apparemment pas moins de cinq produits différents maintenant prévus pour une annonce le 7 février en Inde, et tandis que la OnePlus TV 65 Q2 Pro n’est pas le produit le plus attendu, le OnePlus 11R 5G et surtout la OnePlus Pad sont très attendus.

Comment savons-nous que la OnePlus Pad et le OnePlus 11R 5G arrivent dans moins de deux semaines ? Eh bien, les deux noms figurent en bonne place sur la page Web indienne de l’entreprise consacrée à l’événement du 7 février, ainsi que des images de teasing et des slogans (bien plus) énigmatiques que ce qui est montré dans les sections OnePlus 11 5G et Buds Pro 2.

En tant que tels, ces deux appareils semblent être de grands mystères pour le moment, bien qu’une source très réputée ait prétendu révéler la fiche technique complète du smartphone OnePlus 11R compatible 5 G.

Il s’agit d’un smartphone haut de gamme de 6,7 pouces qui n’arrivera probablement jamais en France, et si cette ancienne fuite finit par s’avérer exacte à 100 %, le 11R pourrait être presque identique au 10R de l’année dernière.

Pas de lancement en France

La OnePlus Pad, quant à elle, est complètement entouré de secret, n’ayant aucun précurseur dont elle pourrait s’inspirer pour son design ou ses spécifications et ne faisant que quelques timides apparitions dans les rumeurs jusqu’à présent. Une théorie très plausible concernant la toute première tablette OnePlus est qu’elle empruntera sa taille d’écran de 11 pouces et un certain nombre d’autres caractéristiques majeures à la OPPO Pad équipée du Snapdragon 870.

Même si la fête de Cloud 11 ne sera évidemment pas réservée à l’Inde, la OnePlus Pad est un autre produit susceptible de rester (plus ou moins) exclusif à la région.