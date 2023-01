Le Galaxy S23 sera exclusivement alimentée par une puce Snapdragon

Ce qui est encore mieux, c’est que de nombreuses fuites indiquent que le Galaxy S23 sera alimenté par une version personnalisée et plus puissante du Snapdragon 8 Gen 2 . Ceci, parallèlement aux améliorations du refroidissement que Samsung introduit ostensiblement, se traduira sans aucun doute par des performances supérieures. Surtout si vous avez un smartphone Galaxy équipé d’Exynos.

Si les performances étaient généralement comparables, les versions Snapdragon des fleurons de la gamme Galaxy étaient invariablement un peu plus performantes que leurs homologues Exynos, ces derniers ayant souvent des problèmes de refroidissement et de thermique.

Nous y sommes presque, les amis ! Nous sommes officiellement à moins d’une semaine de l’annonce de la gamme Samsung Galaxy S23 . La série phare du géant technologique coréen pour 2023 est prête à apporter beaucoup de choses sur la table. Cependant, le plus important est ce qui ne viendra pas avec le Galaxy S23… et c’est la puce Exynos.