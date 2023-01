La série d’iPhone 15 bénéficiera d’une prise en charge du Wi-Fi 6E

L’une des améliorations qui pourraient être apportées à l’iPhone 15 pourrait être la prise en charge de la norme Wi-Fi 6E — la dernière norme Wi-Fi que de plus en plus d’appareils commencent à adopter. Cette information provient de deux analystes de Barclays répondant aux noms de Blayne Curtis et Tom O’Malley, comme le souligne MacRumors. Aucun d’entre eux n’a toutefois précisé si cette mise à niveau sera présente sur tous les modèles d’iPhone 15 ou seulement sur les versions Pro.

En termes très basiques, la connectivité Wi-Fi représente des ondes radio spécifiques qui transmettent des informations d’un routeur (qui est connecté à Internet par des câbles) à des appareils qui se trouvent à proximité. Ces ondes radio se déclinent en différentes fréquences. Les plus utilisées jusqu’à présent étaient les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, cette dernière ayant été introduite avec la norme Wi-Fi 6, qui permet des vitesses plus rapides et moins d’interférences.

La norme Wi-Fi 6E étend encore les capacités de la norme Wi-Fi 6 et fonctionne avec des ondes radio d’une fréquence de 6 GHz. Il permet à un plus grand nombre de personnes d’utiliser le réseau sans perte de vitesse, même dans des environnements très fréquentés.

En bref, le Wi-Fi 6E est plus dépendant, plus rapide et peut gérer plus d’utilisateurs à la fois.

Apple pourrait réserver le Wi-Fi 6E uniquement à l’iPhone Pro

Apple a déjà ajouté la prise en charge du Wi-Fi 6E à certains de ses autres appareils populaires, comme les nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces et le Mac Mini qui sont sortis il y a quelques jours à peine. Les derniers iPad Pro de 11 et 12,9 pouces peuvent également utiliser le Wi-Fi 6E, il serait donc logique que nous l’obtenions également avec les prochains smartphones phares de la société. Si l’on se réfère aux derniers lancements d’Apple, on peut penser que seuls les iPhone 15 Pro et Pro Max bénéficieront de cette mise à niveau.

Gardez à l’esprit que même si vous possédez un appareil qui prend en charge le Wi-Fi 6E, vous devez être connecté à un routeur qui prend en charge cette bande passante. Heureusement, les fabricants les plus populaires ont déjà pris le train en marche, même s’ils sont plus chers pour le moment.