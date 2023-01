Voici les posters de précommande de la série Samsung Galaxy S23

by

Evan Blass vient de diffuser un tweet nous donnant un premier aperçu de quelques « posters » promotionnels annonçant la période de précommande de la série Samsung Galaxy S23.

Les nouveaux smartphones phares seront présentés par Samsung le 1er février et les précommandes seront acceptées à partir de 19 heures ce même jour. Les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra seront commercialisés le 17 février.

L’une des affiches montre la configuration de la caméra arrière pour le Galaxy S23 et le Galaxy S23+. L’autre affiche montre la configuration de la caméra arrière pour le Galaxy S23 Ultra. Une fois de plus, avec ses coins carrés, l’emplacement du S Pen, le smartphone haut de gamme Galaxy S s’inspire du look iconique de la gamme Galaxy Note, qui a été abandonnée.

Depuis la fuite d’une fiche technique de Verizon pour les trois modèles de la série Galaxy S23, une grande partie du mystère et du suspense de l’événement Unpacked à venir s’est dissipée. Cette fuite a même révélé les prix de Verizon pour les trois modèles, qui commencent à 799,99 dollars pour le Galaxy S23, 999,99 dollars pour le Galaxy S23+, et 1 199,99 dollars pour le Galaxy S23 Ultra.

Comme d’habitude, le Galaxy S23 Ultra accapare la plupart des projecteurs, principalement en raison du capteur de caméra ISOCELL HP2 de 200 mégapixels qui sera utilisé pour la caméra principale de l’appareil. L’amélioration de la fonction Nightography (photos et vidéos capturées dans des environnements à faible luminosité) et le Space Zoom numérique 100x ont également incité les amateurs de smartphones à sortir leur carte de crédit. Samsung a déjà fait appel à la lune pour aider à promouvoir le smartphone.

Le choix du coloris

Vous pourriez commencer à réfléchir à la couleur que vous voulez pour votre nouveau téléphone Galaxy S23. La fuite de la fiche technique de Verizon montre que le Galaxy S23 sera proposé en Lavande et en Vert tandis que le Galaxy S23+ sera disponible en Noir fantôme et en Crème. Les options de couleur pour le Galaxy S23 Ultra comprennent le Noir fantôme, Crème, Lavande et Vert. Mais, il pourrait s’agir d’options disponibles pour les clients de Verizon.

Le cofondateur et PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC) affirme que les options de couleur pour la série Galaxy S23 seront :

Beige (qui pourrait s’appeler Cotton Flower)

Noir (pourrait être appelé Phantom Black)

Vert (pourrait s’appeler Botanic Green)

Rose clair (qui pourrait s’appeler Misty Lilac)

Young indique également que le Galaxy S23 Ultra pourrait être disponible en quatre couleurs supplémentaires, Gris, Bleu clair, Vert clair et Rouge. Cependant, celles-ci pourraient être exclusives aux modèles commandés directement auprès de Samsung.