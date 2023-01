Apple vient de publier le code de son ordinateur « Lisa », vieux de 40 ans

Le Lisa était le premier ordinateur d’Apple doté d’une interface de bureau graphique, précédant d’un an le Macintosh. Aujourd’hui, 40 ans plus tard, vous pouvez voir exactement comment l’ordinateur fonctionnait.

Apple a lancé l’ordinateur Lisa le 19 janvier 1983, en tant que station de travail haut de gamme équipée d’une souris (un nouveau concept à l’époque), d’une interface de bureau et d’un logiciel de productivité bureautique. Ce produit n’a finalement pas connu le succès escompté, notamment en raison de son prix exorbitant de 9 995 dollars (environ 30 000 euros en 2022), mais le Lisa a jeté les bases de l’ordinateur Macintosh, qui a connu un succès bien plus grand un an plus tard.

Le Computer History Museum s’est associé à Apple pour publier le code source du logiciel du Lisa, y compris son système d’exploitation et ses applications.

Une grande partie du code est écrite en Pascal, un langage de programmation datant de 1970, qui a également été utilisé pour certains des premiers logiciels du Mac. Quelques découvertes intéressantes ont déjà été faites dans le code source, notamment des références à un modèle de Lisa appelé « Pepsi » (qui pourrait être le Lisa 2/10), environ onze occurrences du mot F, et quelques autres commentaires amusants.

Le logiciel de Lisa était avancé pour l’époque, et pas seulement parce qu’il disposait d’un environnement de bureau en 1983. Le système d’exploitation de Lisa prenait en charge le multitâche préemptif, de sorte que le plantage d’une application n’entraînait pas la panne de l’ensemble de l’ordinateur — une fonctionnalité qui n’a pas été introduite sur Mac avant l’introduction de Mac OS X 10.0 en 2001. Il disposait également d’une mémoire protégée et pouvait prendre en charge jusqu’à 2 Mo de RAM. Ces caractéristiques ralentissaient le processeur Motorola 68000 de 5 MHz de l’ordinateur, ce qui donnait l’impression que le Lisa était lent, même à son meilleur.

C’est formidable de voir le code source disponible publiquement, car le Lisa était une étape importante dans l’histoire des ordinateurs. Peut-être que quelqu’un essaiera de porter Lisa OS sur du matériel moderne.