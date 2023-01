La TicWatch 5 Pro vient de s’afficher avec Wear 3.0 et potentiellement le Snapdragon W5+

Il semble que Mobvoi soit sur le point de lancer sa première smartwatch Wear OS 3 — et elle pourrait être la première à utiliser le nouveau processeur Snapdragon W5+.

Une nouvelle de Kuba Wojciechowski a révélé un rendu de ce qui est censé être la TicWatch Pro 5. Si vous vous demandez ce qu’il est advenu de la Pro 4, il semble qu’elle ait été abandonnée en raison de superstitions en Chine — le chiffre 4 étant quasi-homophone de « mort ».

⌚️ Leak: Mobvoi TicWatch Pro 5 — one of the first watches to ship with Snapdragon W5 (+) and Wear OS 3 pic.twitter.com/FIg8BEcMQR

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 20, 2023