Twitter ne vous forcera plus à utiliser sa timeline « Pour vous »

Selon un tweet d’Elon Musk, la prochaine mise à jour de Twitter devrait faire en sorte que l’application insiste moins pour que vous utilisiez la timeline algorithmique « Pour vous ».

Selon lui, l’application « cessera de vous renvoyer vers les tweets recommandés » et se souviendra si vous l’avez quittée sur la timeline chronologique inverse « Abonné » ou sur une liste épinglée.

Next Twitter update will remember whether you were on For You (ie recommended), Following or list you made & stop switching you back to recommended tweets

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023