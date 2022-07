Qualcomm lance le Snapdragon Wear 5+ pour donner un coup de pouce aux smartwatches Wear OS

Cela fait plus de deux ans que Qualcomm n’a pas sorti une nouvelle puce conçue pour les smartwatches, et cette puce (les Snapdragon Wear 4100 et 4100+) commence à montrer son âge.

Qualcomm a annoncé les nouvelles plateformes wearables Snapdragon W5+ Gen 1 et W5 Gen 1, qui succèdent à la plateforme Snapdragon Wear 4100+ introduite en 2020. Les nouvelles plateformes wearables visent à offrir aux utilisateurs une autonomie prolongée, de meilleures performances et des designs plus élégants.

Les nouvelles plateformes Snapdragon W5+ Gen 1 et W5 Gen 1 sont basées sur un processus technologique de 4 nm et devraient offrir des performances deux fois supérieures, des fonctionnalités deux fois plus riches, une autonomie de batterie 50 % plus longue et un design 30 % plus petit. Les plateformes sont intégrées à un coprocesseur toujours actif en 22 nm (uniquement pour le W5+ Gen 1).

Les nouvelles plateformes Snapdragon W5 Gen 1 prennent en charge des « expériences interactives immersives » telles que les cadrans de montre en 3D, la navigation sur des cartes en 3D, les appels vidéo bidirectionnels, le contrôle des appareils connectés, la reconnaissance d’images en temps réel, etc.

Enfin !

Pankaj Kedia, directeur mondial de la division Smart Wearables et directeur principal du marketing produit de Qualcomm Technologies, a déclaré : « L’industrie des wearables continue de croître et de présenter des opportunités dans de multiples segments à un rythme sans précédent. Les nouvelles plateformes pour wearables — Snapdragon W5+ et Snapdragon W5 — représentent notre avancée la plus avancée à ce jour. Conçues pour les wearables de nouvelle génération, ces plateformes répondent aux besoins les plus pressants des consommateurs en offrant une consommation ultra-faible, des performances révolutionnaires et un packaging hautement intégré ».

Les détails techniques incluent une structure CPU de quatre cœurs A53 et un cœur M55, un GPU A702 de 1 GHz, de la RAM LPDDR4 et des bits d’apprentissage machine U55. En outre, il prend en charge la nouvelle version 5.3 du Bluetooth à très faible consommation et les états de faible consommation tels que la veille profonde et la mise en veille prolongée.

Il y a également une collaboration avec Google pour améliorer Wear OS. Bjorn Kilburn, directeur général et directeur principal de Wear OS chez Google, a déclaré : « Avec la plateforme Snapdragon W5+, nous sommes impatients de voir ce qu’il est possible de faire pour apporter de nouveaux niveaux de performance, de capacité et d’autonomie aux smartwatches Wear OS ».

Disponibilité

Les plateformes Snapdragon W5+ Gen 1 et W5 Gen 1 seront disponibles sur les smartwatches OPPO et Mobvoi. OPP a confirmé qu’elle lancerait la OPPO Watch 3 avec le Snapdragon W5 Gen 1 en août. Mobvoi lancera une TicWatch avec le Snapdragon W5+ Gen 1 cet automne.