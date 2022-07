Mobvoi prépare une future TicWatch équipée d’un chipset Snapdragon W5+

La société derrière les smartwatches TicWatch, Mobvoi confirme que sa prochaine smartwatch, probablement la TicWatch Pro 4, sera équipée du chipset Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm. Il s’agit du premier dispositif portable à utiliser le nouveau SoC de Qualcomm, qui promet des gains de batterie majeurs et des performances deux fois supérieures à celles du précédent Snapdragon Wear 4100+.

Cependant, le teaser — qui n’est qu’une image sombre — ne nous dit pas grand-chose. Sur celle-ci, il y a seulement un texte disant « Arrival of the Epic Front Runner », et une smartwatch positionnée sous le message. Bien que nous n’obtenions pas beaucoup d’informations de ce supposé teaser, nous savons quelque chose sur la prochaine montre de Mobvoi.

Comme vous l’avez probablement remarqué, le marché des smartwatches Android est en pleine stagnation. Il y a deux raisons à ce manque de progrès : tout d’abord, Qualcomm a passé environ 6 ans à créer des chipsets plutôt inefficaces et dépassés.

Et la deuxième raison de cette stagnation, curieusement, est que Google force les choses à s’améliorer. Elle a intentionnellement rendu la nouvelle plateforme Wear OS 3 trop exigeante pour les puces Snapdragon existantes, et a même fait ses débuts avec le système d’exploitation sur une smartwatch Samsung équipée d’une puce Tizen.

La nouvelle série Snapdragon W5 est la réponse de Qualcomm à Wear OS 3. La société promet que ce nouveau chipset (le modèle W5+, plus précisément) fournira deux fois plus de puissance de traitement tout en consommant 50 % moins d’énergie que les précédents SoC. C’est très prometteur, et nous sommes impatients de voir s’il est à la hauteur des attentes.

Un lancement fin 2022 ou début 2023

Nous nous attendons à ce que Mobvoi lance le Snapdragon W5+ Gen 1 dans la TicWatch Pro 4. Après tout, il s’agit du SoC Snapdragon le plus puissant à ce jour. Et bien que nous ne connaissions pas beaucoup de spécifications de la smartwatch, les fuites indiquent qu’elle offre le support de Google Pay, offre la nouvelle détection AFiB, et a un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68.

La Mobvoi TicWatch 4 Pro devrait être lancée fin 2022 ou début 2023. Pour ce que cela vaut, la précédente TicWatch 3 Pro a été lancée en septembre 2020.