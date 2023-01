S’agit-il de la première vidéo de déballage du Galaxy S23 Ultra ?

Ayez une pensée pour l’équipe chargée d’essayer de garder les fuites du Galaxy S23 au minimum, parce que quelque chose de nouveau émerge presque chaque jour maintenant, et la dernière information partagée est une vidéo de déballage du modèle le plus haut de gamme, le Galaxy S23 Ultra.

Samsung n’a pas encore annoncé officiellement la série Galaxy S23, mais toutes ses spécifications ont été révélées. Des informations sur son prix, ses offres de précommande et sa disponibilité ont également fuité ces derniers jours. Maintenant, cette nouvelle vidéo YouTube prétend être le premier déballage du Galaxy S23 Ultra au monde.

Une vidéo du YouTuber Agrawalji Technical prétend montrer le Galaxy S23 Ultra et sa boîte d’emballage. L’ensemble de la vidéo est assez sombre, et il est difficile de voir si le smartphone est en fait le Galaxy S23 Ultra ou son prédécesseur, car les deux smartphones se ressemblent beaucoup. Cependant, certains utilisateurs de Twitter aux yeux aiguisés, dont l’informateur Ice Universe, ont souligné des éléments de la vidéo qui donnent l’impression que toute la vidéo est fausse. Bien que le numéro de série et l’IMEI du smartphone apparaissant dans la vidéo appartiennent au Galaxy S23 Ultra, ils peuvent être facilement truqués.

La ligne d’antenne sur le cadre métallique du smartphone apparaît sur la partie supérieure droite de l’appareil dans la vidéo. Cependant, les rendus de presse officiels du Galaxy S23 Ultra révèlent que la ligne d’antenne devrait se trouver sur la section supérieure gauche. Ice Universe a souligné que la police vue sur la boîte du Galaxy S23 Ultra dans la vidéo est plus fine que la police officielle de Samsung. Cela ressemble à une faible tentative de faire passer le Galaxy S22 Ultra pour le Galaxy S23 Ultra. Et la boîte semble avoir été imprimée en utilisant des rendus du smartphone et quelques compétences de Photoshop.

En outre, une autre vidéo semble avoir été tournée par une boutique au Nicaragua. Nous avons un bon aperçu du modèle Ultra dans une couleur verte, et un clip de la caméra du smartphone en action.

La vidéo ne nous apprend pas grand-chose de plus que ce que nous savions déjà sur le successeur du Galaxy S22 Ultra, mais il est intéressant de voir le smartphone dans le monde réel — et cela correspond aux rendus que nous avons déjà vus.

Nous connaissons tout de lui

Nous pouvons également voir des photos du Galaxy S23 Ultra en noir, vert, crème et lavande, les mêmes couleurs qui ont été précédemment postées sur le Web par des sources non officielles. Dans ce cas, l’information préalable semble avoir été largement correcte.

Le Galaxy S23 a fait l’objet d’une avalanche de fuites ces dernières semaines, et Samsung n’a plus grand-chose à révéler. Nous aurons notre premier aperçu officiel des nouveaux combinés, y compris le modèle Ultra, lors du prochain événement Samsung Unpacked. Samsung dévoilera officiellement les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra le 1er février 2023, et les smartphones seront disponibles en précommande le même jour dans certains pays. Certains marchés verront le prix augmenter par rapport à la série Galaxy S22, tandis que d’autres ne le verront pas. Samsung a déjà commencé à accepter les pré-enregistrements pour les prochains smartphones.