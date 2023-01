Pour la première fois depuis plus de 10 ans, Wikipédia fait peau neuve

Wikipédia, l’un des dix sites Web les plus visités au monde et une ressource utilisée par des milliards de personnes chaque mois, n’a pratiquement pas changé d’aspect au cours de la dernière décennie, sans aucune modification majeure de son design. Cependant, aujourd’hui, Wikipédia a déployé ce qui pourrait être sa plus grande refonte jamais réalisée.

Wikipédia déploie un nouveau design, plus moderne, pour la version anglaise de l’encyclopédie en ligne. Ce design avait déjà été testé dans d’autres langues du site, mais il s’applique désormais à la version anglaise de Wikipédia, qui est la plus importante du site avec plus de 6 millions d’articles.

La Wikimedia Foundation, qui gère le projet Wikipédia, a annoncé aujourd’hui que la nouvelle interface vise à rendre le site plus accessible et plus facile à utiliser, avec des ajouts tels qu’une recherche améliorée, un outil mieux placé pour passer d’une langue à l’autre, un en-tête actualisé offrant un accès aux liens les plus utilisés, une table des matières actualisée pour les articles Wikipédia et d’autres changements de conception pour une meilleure expérience de lecture.

It is a big day for Wikipedia: We are getting a new look! 🎉

For the first time in 10+ years, and during our 22nd birthday month, a series of updates to English Wikipedia’s desktop will make the site more welcoming and easier to use for everyone!

Explore the changes🧵⬇️ (1/9) pic.twitter.com/TRwaMqviWe

—Wikipedia (@Wikipedia) January 18, 2023