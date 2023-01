Regardez la vidéo d’introduction de 19 minutes du MacBook Pro et Mac Mini M2 d’Apple

Les rumeurs de révélation de produits Apple se sont avérées vraies, puisque Apple a fait plusieurs annonces de ce type pour lancer la journée. Outre le lancement de nouveaux modèles de MacBook Pro, la société a également annoncé une gamme rafraîchie de Mac Mini. Si ces produits n’ont pas subi de refonte de leur design, ils ont tous deux bénéficié de changements massifs au niveau interne grâce aux toutes nouvelles puces d’Apple — le M2 Pro et le M2 Max. Pour ceux qui l’ignorent, ces puces sont les successeurs directs du M1 Pro et du M2 Max (annoncés en octobre 2021). Les nouvelles puces de la marque M2 rejoignent la gamme de SoC M2 d’Apple, qu’Apple a annoncée il y a un peu plus de 6 mois, en juin 2022.

Apple revendique des gains de performance significatifs avec ses dernières puces grâce à un CPU 12 cœurs + GPU 19 cœurs dans le M2 Pro. Dans le cas du M2 Max, Apple a conservé le même CPU à 12 cœurs que le M2 Pro, mais a ajouté un GPU à 38 cœurs encore plus puissant. Outre les performances annoncées, Apple affirme également que les nouvelles puces offrent des « performances par watt de pointe », ce qui en fait les puces les plus puissantes et les plus économes en énergie au monde pour un ordinateur portable professionnel — du moins sur le papier. Outre les améliorations apportées au CPU et au GPU, les deux puces sont dotées d’un moteur neuronal 16 cœurs amélioré et du puissant moteur multimédia d’Apple. L’arrivée des puces M2 Pro sur le Mac mini marque la première arrivée de puces de niveau professionnel dans la gamme des Mac mini.

Mais, la présentation hier des nouvelles variantes Pro et Max de la puce M2 d’Apple — ainsi que des ordinateurs portables MacBook Pro et d’un ordinateur de bureau Mac Mini pour les accueillir — ne s’est pas accompagnée d’un lancement en fanfare. Ne vous inquiétez pas, Apple a quand même mis son service de marketing au service de cette vidéo de 19 minutes qui chante les louanges du silicium d’Apple.

Si vous avez besoin d’entendre ce que les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces peuvent faire avec des puces plus puissantes au lieu de simplement lire une fiche technique ou de regarder des codeurs faire leur travail tout en étant impressionnés par l’autonomie supplémentaire, tout est là dans ce publireportage de 19 minutes.

Il nous donne également l’occasion d’entendre directement des personnes telles que le vice-président senior de l’ingénierie matérielle d’Apple, John Ternus, le responsable senior de l’ingénierie des programmes Mac, Erin Turullols, le vice-président de l’architecture des plateformes, Tim Millet, et d’autres.