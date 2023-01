Microsoft lance le Azure OpenAI Service avec bientôt un accès à ChatGPT

Microsoft a annoncé la disponibilité générale de son Azure OpenAI Service, qui intègre des outils d’écriture d’IA tels que GPT-3.5, Codex et DALL-E 2, dans une démarche qui, espère-t-elle, démocratisera les technologies d’intelligence artificielle et les rendra plus facilement accessibles à un plus grand nombre de clients.

Microsoft teste ce service Azure depuis un peu plus d’un an, et il inclura bientôt l’accès à ChatGPT, l’IA conversationnelle qui a fait les gros titres depuis quelques semaines. En effet, le géant technologique a lancé Azure OpenAI Service en novembre 2021, offrant une combinaison de certains des outils d’IA les plus puissants que nous connaissons avec les caractéristiques typiques d’Azure, à savoir la sécurité, la fiabilité, la conformité et la confidentialité des données.

En l’espace de quelques mois seulement, la plateforme Azure affirme avoir libéré le temps des employés en générant des éléments tels que des résumés de tickets d’assistance et un contenu plus pertinent pour les acheteurs en ligne.

Microsoft a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI — la société à l’origine du célèbre modèle TPG — et aurait investi 2 milliards de dollars supplémentaires depuis lors, selon le New York Times.

Nous voici en 2023, et la société prépare un gros investissement de 10 milliards de dollars dans l’entreprise et intégrerait son IA dans davantage de services Microsoft, notamment son moteur de recherche Bing. « Nous avons adopté une approche itérative pour les grands modèles, en travaillant en étroite collaboration avec notre partenaire OpenAI et nos clients pour évaluer soigneusement les cas d’utilisation, apprendre et traiter les risques potentiels », a expliqué le vice-président d’entreprise de Microsoft AI Platform, Eric Boyd, dans un article de blog. Parmi les mesures visant à protéger les utilisateurs, citons l’obligation pour les développeurs de demander un accès et des filtres de contenu supplémentaires.

Pas un lancement massif

Alors que les utilisateurs enthousiastes peuvent se porter candidats à Azure OpenAI Service dès maintenant, The Register a souligné son manque de disponibilité générale, le rendant uniquement disponible dans quatre régions Azure basées aux États-Unis et dans la région Europe de l’Ouest, ce qui, selon le journal, est dû à la quantité importante d’efforts nécessaires pour rendre l’IA à faible latence disponible au niveau mondial.

Microsoft utilise son propre Azure OpenAI Service pour alimenter GitHub Copilot, un service à 10 euros par mois qui permet de suggérer des lignes de code aux développeurs dans leur éditeur de code. Power BI utilise également des modèles de langage naturel GPT-3 pour générer des formules et des expressions, et la prochaine application Microsoft Designer utilise DALL-E 2 pour générer des œuvres d’art à partir d’invites textuelles.