Les iPhone 15 Pro Max et 16 Pro pourraient être équipés d’un périscope

La gamme d’iPhone 15 d’Apple ne verra probablement pas le jour avant septembre 2023, mais cela n’a pas empêché les informateurs de spéculer sur ce qu’il faut attendre de la gamme d’iPhone 16 de la société, qui suivra presque certainement en 2024.

Un précédent rapport prédisait que la série d’iPhone 15 Pro d’Apple inclurait pour la première fois un module de caméra périscopique 5x. Aujourd’hui, un nouveau rapport du journal sud-coréen The Elec suggère que le nouvel objectif zoom sera exclusif à l’iPhone 15 Pro Max.

Selon le rapport, LG Innotek et Jahwa Electronics de Corée du Sud fourniront le zoom et les actionneurs OIS pour le smartphone iPhone 15 Pro Max. LG Innotek et Jahwa Electronics devraient représenter respectivement 70 % et 30 % des actionneurs.

Ces actionneurs utilisent une nouvelle technologie de « zoom plié » qui plie la lumière à l’intérieur d’un prisme et la transmet ensuite au capteur d’image pour éviter que la taille du module de la caméra n’augmente, selon le rapport. Ces actionneurs guidés par des billes sont mieux adaptés aux modules de zoom repliés que les actionneurs à ressort actuellement utilisés dans les modules téléobjectifs d’Apple.

Toutefois, les sociétés japonaises Alps et Mitsumi, les fabricants actuels d’actionneurs de modules de caméra pour iPhone, devraient fabriquer les actionneurs à ressort existants pour les modèles restants de l’iPhone 15.

Pour 2024, ce sera sur l’iPhone 16 Pro

Selon les rapports, Apple a l’intention d’étendre cette technologie de zoom replié à tous les modèles Pro, à commencer par la série d’iPhone 16, même si elle sera limitée à l’iPhone 15 Pro Max. En d’autres termes, les clients qui attendent jusqu’en 2024 pour leur prochaine mise à niveau de l’iPhone n’auront peut-être pas besoin de dépenser beaucoup pour l’appareil haut de gamme d’Apple afin de bénéficier de la technologie de zoom périscopique. Au lieu de cela, l’iPhone 16 Pro pourrait être le premier iPhone de « milieu de gamme » à offrir la fonction photographique tant recherchée.

Il sera intéressant de voir comment Apple associe ses algorithmes logiciels pour améliorer les capacités de zoom de l’iPhone 15 Pro Max. Nous devrions obtenir plus d’informations à ce sujet dans les semaines à venir.

Parmi les autres caractéristiques présentées comme exclusives à l’iPhone 15 Ultra, on trouve la prochaine mise à niveau de la puce d’Apple — probablement l’A17 Bionic — et un châssis en titane.